Doğu Ukrayna'dan ağır silahlar çekiliyor



Doğu Ukrayna'da barış planının hayata geçirilmesine ilişkin günlerdir devam eden tartışmaların ardından tarafların ağır silahlarını bölgeden çekmeye devam ettiği bildirildi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Donbas'taki tankların cephe hattının 25 kilometre gerisine çekildiğini açıkladı. Rusya yanlısı ayrılıkçılar da askeri teçhizatını bölgeden çekmeye devam ettiğini duyurdu.

Ancak gerginliği azaltan açıklamalara rağmen Kiev'deki hükümet kaynakları, son 24 saat içinde üç Ukraynalı askerin hayatını kaybettiğini kaydetti. Ordu sözcüsü, yedi askerin de yaralandığını belirtti.

AGİT doğruladı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), ağır silahların bölgeden çekildiğini doğruladı. Russia Today (RT) televizyonuna konuşan AGİT misyonunun başkan yardımcısı Aleksander Hug, "Minsk anlaşmasını yerine getirmek için her iki tarafın da gerekli önlemleri aldığını görüyoruz" diye konuştu.

Silahların çekilmesiyle ilgili olarak yaptığı konuşmada gözdağı veren Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko da "Ordumuz, eski hattına geri dönmeye ve düşmanı hızla geri püskürtmeye donanımıyla her an hazırdır" diye konuştu.

Gerginlik sürüyor

İnsani koşulların kötüleştiği belirtilen Donetsk ve Luhansk kentlerine Rusya da tartışmalara neden olan bir yardım konvoyu daha gönderdi. Rus yetkililer, 170'den fazla tırda bin 800 tonluk yardım malzemesi taşındığını açıkladı. Ancak Ukrayna, Rusya'nın yardım konvoylarının içinde ayrılıkçılara silah gönderdiğini iddia ediyor. Moskova ise bu suçlamaları geri çeviriyor.

Rusya, öte yandan Ukrayna'nı dış politikası konusunda uyardı. Kiev'in NATO ile yakınlaşmaya devam etmesi durumunda kriz bölgelerinin bölüneceği tehdidinde bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ittifakın Ukrayna'yı üyeliğe kabul etme kararı almadığını defalarda vurguladığını söyledi.