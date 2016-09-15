Doğu Ukrayna'da ateşkes sağlandı

Almanya ve Fransa'nın girişimleri neticesine Ukrayna'nın doğusunda taraflar arasında ateşkes imzalandı.Ateşkes 15 Eylül itibariyle yürürlüğe girecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko tarafından ilk olarak 1 haftalık bir süreyi kapsayacağı duyurulan ateşkes için Rusya yanlısı gruplar uygulanacak bir ateşkese uyacaklarını açıklamıştı.

Kiev'de gerçekleştirilen ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault ve Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier arasında gerçekleşen toplantı sonrasında Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier, “Başkan Poroşenko Ukrayna'nın da ateşkese uyacağını açıkladı. Bu yüzden mutlu ve memnunuz“ dedi.