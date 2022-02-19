Doğu Ukrayna'da ayrılıkçı liderler Kiev'i işgal hazırlığında bulunmakla suçladı; vatandaşların Rusya'ya tahliye edilmeye başladığını duyurdu

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Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kurduğu ancak hiçbir ülkenin tanımadığı Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) ve Luhansk Halk Cumhuriyeti (LNR), Kiev'in Donbas'ı işgal edeceğini söyleyerek vatandaşlarını Rusya'ya kitlesel olarak tahliye etmeye başladı.

DNR lideri Denis Puşilin, cuma günü yaptığı açıklamada Rusya'nın Donbas'a komşu Rostov bölgesine yapılan tahliyenin Rusya ile koordineli olacağını belirtti. Puşilin, ilk olarak çocukların ve yaşlıların tahliye edileceğini belirtti.

LNR lideri Leonid Peseçnik de kısa süre sonra vatandaşların Rusya'ya tahliye edilmesi için emir verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus hükümetinin Donbas'tan gelen her "sığınmacıya" 10 bin ruble (130 dolar) verileceğini söyledi.

Dobas'taki yüz binlerce vatandaşa son yıllarda Rus pasaportu verildi.

Taraflar bu hafta birbirini karşılıklı olarak Minsk Anlaşması'nın getirdiği ateşkesi ihlal etmekle ve havan topu atmakla suçladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusunda durumun "kötüleştiğini" söyledi.