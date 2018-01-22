DOĞU TÜRKİSTANLILARDAN GÖNÜLLÜ ASKERLİK BAŞVURUSU

Haber-Kamera: Enver ALAS / İstanbul DHA

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'deki terörist gruplara yönelik başlattığı \"Zeytin Dalı Harekatı\"nın ardından, İstanbul\'da yaşayan 500 Doğu Türkistanlı, Zeytinburnu Askerlik Şubesi Başkanlığı\'na gönüllü askerlik başvurusunda bulundu. Burada konuşan Doğu Türkistan Maarif Derneği Başkanı Hidayet Oğuzhan, \"Doğu Türkistanlı muhacirler, şartsız Türk ordusuna destek vermek için vatani göreve taliptir\" dedi.

Doğu Türkistanlı 500 kişilik grup, gönüllü askerlik başvurusu için hazırlanan dilekçeleri doldurmak üzere saat 10.00\'da Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı\'nda toplandı. Ellerinde Türk ve Doğu Türkistan bayraklarıyla sıraya girenler, bir yandan hazırlanan dilekçeleri doldururken bir yandan da \"Vatan sana canım feda\", \"Şehitler ölmez vatan bölünmez\" şeklinde sloganlar attı.

ASKERLİK ŞUBESİNE YÜRÜDÜLER

\"Biz hazırız, emir bekliyoruz\", \"Kalbim Afrin\'de\", \"Bizi de Askere Alın\" yazılı dövizler taşıyan, aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı grup, İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından Zeytinburnu Askerlik Şubesi Başkanlığı\'na doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında da sık sık tekbir getirildi.

ALBAY AKAR\'DAN DİLEKÇE VERENLERE TEŞEKKÜR

Toplanan 500 dilekçe, Doğu Türkistan Derneği Başkanı Hayrullah Efendigil tarafından Zeytinburnu Askerlik Şubesi Başkanı Albay Halil Akar\'a teslim edildi. Topluluğa hitaben kısa bir açıklama yapan Albay Akar, \"Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne göstermiş olduğunuz bu hassasiyetiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Verdiğiniz dilekçeler ilgili komutanlığa tarafımızdan iletilecektir\" diye konuştu.

\"ŞARTSIZ TÜRK ORDUSUNA DESTEK VERMEK İÇİN VATANİ GÖREVE TALİBİZ\"

Daha sonra Doğu Türkistan Maarif Derneği Başkanı Hidayet Oğuzhan da Askerlik Şubesi Başkanlığı önünde bir basın açıklaması yaptı. Zeytin Dalı Harekatı\'nın başlamasının ardından Doğu Türkistanlılar olarak Türk ordusunu hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarının bilinmesini isteyen Oğuzhan, \"Türk vatandaşı olmuş veya olmamış bütün Doğu Türkistanlı muhacirler, Türk ordusunu maddi ve manevi açıdan desteklediğinin bilinmesini arzu ederiz. Ata yurttan geldik, Türkiye\'yi vatan belledik. Son kalemiz, son vatanımız Türkiye\'yi kaybedemeyiz. Bilinmesini isteriz ki; Doğu Türkistanlı muhacirler, şartsız Türk ordusuna destek vermek için vatani göreve taliptir\" diye konuştu.

Grup burada bir süre daha slogan attıktan sonra dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-15 Temmuz Meydanı\'nda toplananlar

-Doğu Türkistan ve Türk bayrakları

-Slogan atılması

-Açılan dövizler

-Dilekçelerin doldurulup imzalanması

-İmzacılardan Lokman Hirai ile röp

-İstiklal Marşı\'nın okunması

-Grubun yürüyüşü

-Askerlik Şubesine varış

-Burada imzaların komutana teslim edilmesi

-Albay Akar\'ın teşekkür etmesi

-Basın açıklaması

-Genel ve detaylar



