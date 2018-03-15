 DOĞU TÜRKİSTANLI YÜZLERCE KADIN VE ÇOCUK İSTİKLAL CADDESİ'NDE YÜRÜDÜ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu Tünel Meydanı\'nda toplanan kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık bin kişilik grup Galatasaray Meydanı\'na yürüdü.

Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği üyesi kadınlar, Doğu Türkistan\'da yaşanan olayları protesto etmek için yürüyüş düzenledi. Tünel Meydanı\'ndan Galatasaray Meydanı\'na kadar yapılan yürüyüşte Türkiye ve Doğu Türkistan bayrakları taşındı. Yürüyüşte en ön safta bulunan çocuklar dikkat çekti.

Basın açıklamasında, \"Son altı aydır Doğu Türkistan\'da neler oluyor, kaç ananın yüreği sızlıyor. Gözyaşları dinmiyor. Kaç evlat anasız babasız kaldı. Haberiniz var mı? Doğu Türkistan\'da yaşayan müslüman kardeşlerimizin durumuna ne kadar daha sesiz kalınacak\" denildi.

Eylem basın açıklamasının okunmasının ardından son buldu.

Görüntü dökümü

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-Tünel Meydanı\'nda toplanan grup

-Açılan pankart,bayrak ve dövizler

-Sloganlar

-Çocuklar

-Yürüyüş

-Büyük Türk bayrağının taşınması

-Grubun Galatasaray Meydanı\'na gelmesi

-Basın açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

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