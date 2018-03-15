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Doğu Türkistanlı yüzlerce kadın ve çocuk İstiklal Caddesi'nde yürüdü

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) - BEYOĞLU Tünel Meydanı'nda toplanan kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık bin kişilik grup Galatasaray Meydanı'na yürüdü

15 Mart 2018 17:07

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) - BEYOĞLU Tünel Meydanı\'nda toplanan kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık bin kişilik grup Galatasaray Meydanı\'na yürüdü.
Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği üyesi kadınlar, Doğu Türkistan\'da yaşanan olayları protesto etmek için yürüyüş düzenledi. Tünel Meydanı\'ndan Galatasaray Meydanı\'na kadar yapılan yürüyüşte Türkiye ve Doğu Türkistan bayrakları taşındı. Yürüyüşte en ön safta bulunan çocuklar dikkat çekti. 
Basın açıklamasında, \"Son altı aydır Doğu Türkistan\'da neler oluyor, kaç ananın yüreği sızlıyor. Gözyaşları dinmiyor. Kaç evlat anasız babasız kaldı. Haberiniz var mı? Doğu Türkistan\'da yaşayan müslüman kardeşlerimizin durumuna ne kadar daha sesiz kalınacak\" denildi.
Eylem basın açıklamasının okunmasının ardından son buldu.

(FOTOĞRAFLI)
 

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