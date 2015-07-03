Doğu Türkistan'da deprem; ölü ve yaralılar var

Doğu Türkistan'da 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi, 4 kişi öldü 20'den fazla yaralı var.

Çin'in resmi yayın organlarından Halkın Günlüğü gazetesinin haberinde, ülkenin kuzey batısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre, 4 kişinin öldüğü ve 20'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Merkez üssü Hoten vilayeti olan depremin yerin 10 kilometre altında gerçekleştiği ifade edilen haberde 3 ve 4,6 büyüklüğünde artçı sarsıntıların da meydana geldiği kaydedildi.