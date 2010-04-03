Doğu Türk demokrasisine hayran kalıyor

T24 - Batılı devletler Türkiye'ye demokrasi ve insan haklarıyla ilgili ağır eleştiriler yöneltmeye devam ederken, Doğu ise Türkiye'nin örnek alınması gerektiğini düşünüyor.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Cuma günü tamamladığı Pakistan gezisinin ardından ev sahibi ülkenin İngilizce yayın yapan Daily Times gazetesi, Türkiye ile ilgili bir başyazı yayımladı.



Başyazıda, Türk demokrasisin sorunlarla karşılaşsa bile güçlü olduğu ifade edilirken, bu modelin örnek alınması gerektiği belirtildi.



Gazete ayrıca, her iki ülkedeki anayasa değişikliği süreçleri arasıda da paralellik kurdu. Pakistan'da 18'inci Değişiklik olarak bilinen reformla, cumhurbaşkanının yetkililerinin önemli bir bölümünü başbakana aktarılarak, demokratikleşme yolunda önemli bir adım atılması hedefleniyor.



Daily Times'ın "Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ziyareti" başlıklı yazısının satır başları şöyle:





“Türkiye'den ders almalı"



"Osmanlı İmparatorluğu'nun küllerinden doğan Türkiye, nispeten gelişmiş bir ülke haline geldi ve Avrupa Birliği'nin kapılarını çalmaya başladı. Çeşitli sektörlerde yapılan işbirliğinin güçlenmesine ek olarak iç işlerini yönetmek konusunda Pakistan'ın Türkiye'nin kitabından sayfalar alması gerekiyor.



Türkiye, modern gelişmelerin ışığında hadislerin yeniden yorumlanması için yapılan çabalara liderlik ediyor. İşte bu, Pakistan'ın militanlık ve aşırılıkla mücadele konusunda Türkiye'den ders alabileceği konulardan birisi.



Dinin katı ve eski kafalı bir şekilde yorumlanması, militan ideolojinin temellerini oluşturan hoşgörüsüzlüğü destekliyor. Bunların çağdaş yorumlarla yer değiştirmesi, Pakistan toplumunun bütün katmanlarını ele geçiren kökten dinci ideolojinin köklerini yok edebilir.



Pakistan'da Türk okullarının sayısının artmasının yanı sıra dini eğitmen ve din eğitimi alan öğrencilerin değişimi de bu amaca destek verebilir.





Atatürk'e övgü



Kemal Atatürk, nüfusunun büyük bir bölümü Müslüman olmasına rağmen Türk insanının özel yaşantısında dinin önemini hiçbir şekilde azaltmayacak biçimde Türkiye'nin temellerini laik bir cumhuriyet olarak attı.



Bugün iktidarda İslamcı bir parti olmasına karşın bu laik gelenek bugüne kadar güçlü bir şekilde savunuldu. Her ne kadar kendisini laikliğin bekçisi olarak gören ordu ile Adalet ve Kalkınma Partisi önderliğindeki siyasi iktidar arsında gerilim sürüyor olsa da asker, pürüzsüz bir şekilde işleyen demokratik sisteme müdahale etmedi.





“Darısı başımıza"



Devletin kurumlarının anayasa dışı güçler başvurmadan farklılıklarının üstesinden gelebilmeleri, Türkiye'deki demokratik siyasi sistemin ne kadar olgun olduğunun önemli bir göstergesi.



Pakistan için de benzer bir geleceğin olmasını umuyoruz. Meclis'e sunulan 18'inci Değişiklik isimli tasarının Pakistan'da da sivil demokrasinin güçlenmesine yardımcı olacağını ümit ediyoruz."







