Doğu Perinçek'ten iddialı ikinci tur yorumu

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, 'İkinci tura kalamazsanız oyunuzu Muharrem İnce'ye mi Erdoğan'a mı vereceksiniz?' soruna "Bizim ikinci tura kalacağımız kesin. Göreceksiniz Türkiye'yi biz yöneteceğiz" yanıtını verdi.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, İstanbul'da, Perpa İş Merkezi yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

"Yerli üreticiyi destekleyeceğiz"

Doğu Perinçek, "Yerli üreticiyi destekleyeceğiz. Üreticiyi tekrar Türkiye'nin efendisi yapacağız. Tekrar çarşılarımızı Türkiye'nin efendisi yapacağız. Bu bir mecburiyet, seçenek değil. Çiftçimizin, işçimizin, sanayicimizin, tüccarımızın dönemi geliyor. Türkiye'yi sıcak para komisyoncuları yönetmeyecek, büyük bankalar, tefeciler yönetmeyecek. Üreticilerin Türkiyesini kuracağız" dedi.



Perinçek'e 'İkinci tura kalamazsanız oyunuzu Muharrem İnce'ye mi Erdoğan'a mı vereceksiniz?' sorusu soruldu. Doğu Perinçek, "Bizde bir değişim yok. Biz aynı yerde duruyoruz. Üreticiyi desteklemek ve Türkiye'nin güvenliğini korumak noktasında duruyoruz. Hiçbir değişiklik yok" şeklinde yanıt verdi.