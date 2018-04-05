Doğu Perinçek'ten Fransa'ya: Uçakla gelir, tabutla dönersiniz

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek "Uçakla gelir, tabutla dönersiniz" uyarısı yaptığı Fransa'nın Suriye'ye asker yollayacağı haberlerine ilişkin olarak, "Çöllere Fransız mezarlığı yapacaksınız" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Ulusal Kanal’da yayınlanan “Çıkış Yolu” programında gündeme dair sorulara yanıt verdi. Aydınlık'ta yer alan habere göre Perinçek'in konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Eğer Fransız askeri Suriye’ye savaşmak için geldiyse buradan Macron’a selam yolluyorum tabutları hazırlasın. Fransa Temsilcimiz Ali Rıza Taşdelen önümüzdeki günlerde gidecek Hükümetin önünde mesajını verecek. Macron’a diyecek ki; 'Askerlerini oraya uçakla gönderdin ama onlar ancak tabutla döner. Ey Fransız anneleri! Evlatlarınızın tabutla dönmesini istemiyorsanız, Macron’u hizaya getirin, adam edin ve bu işten vazgeçsin.'

"Çöllere Frasız mezarlığı yapacaklar"

Bunun ben bir Fransız devlet aklıyla ilişkisi yoktur. Fransız askeri Türk Ordusunun karşısına çıkarsa ne yapacak? Türk Ordusu vurulmamak için vuracak. Fransız askeri ne arıyor orada? Daha önce de geldiler ilk değil bu o zaman da Maraş, Antep, Adana’ya da gelmiştiler, tabutla döndüler. O zaman Ermeni çetelerine Fransız üniforması giydirip Türkiye’nin üzerine saldılar. Sonra ne oldu? 5 bin Fransız askerinin mezarını bırakıp gittiler. Şimdi tabutla gittiler diyorum ama belki de tabutla gitmeyip çöllere Fransız Mezarlığı yapacaklar.

"PKK fuları yerine beyaz fular alın, çünkü..."

Geçtiğimiz günlerde Beyaz bayrak çekecekleri kabul etti, Fransa bu kadar akılsız yönetilir mi? PKK artık bir alet değil, kör alet. Körleşen aleti herkes çöpe atar. PKK/PYD bitiyor, bu sürecin sonunda böyle bir örgüt kalmayacak. Şimdi bir de Almanya’da bir partinin yöneticileri PKK bayrağından fular yapmışlar. Biz de diyoruz ki beyaz fular alsınlar. Yakında PKK bayrağı beyaz olacak."