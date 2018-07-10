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Doğu Perinçek'ten Erdoğan açıklaması

''Vatan bütünlüğü ve üretim ekonomisinin inşası yolunda başarılar dilerim''

10 Temmuz 2018 15:21

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni’ne davet edildiğini belirten Perinçek davete teşekkür ederken, “Ankara dışında olduğu için” katılamadığını ifade etti.

Perinçek tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilen mesaj şöyle:

''Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni’ne davetiniz için teşekkür ediyorum. Davetiniz Cumhurbaşkanlığı görevlileri tarafından bugün öğlene doğru bana gönderildi. Ankara dışında olduğum için yetişemiyorum.

Bölücü ve FETÖ terörüne son verme, vatan bütünlüğü ve üretim ekonomisinin inşası yolunda başarılar dilerim. Saygılarımla''

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