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Doğu Perinçek'in Vatan Partisi binde 3 oy aldı

Perinçek: Son haftalarda ısrarla belirtiyorduk, AKP CHP koalisyonu istiyorlardır

08 Haziran 2015 20:28

İşçi Partisi’nin ismini değiştirip yeni isimleri de bünyesine kalarak oluşturduğu Vatan Partisi, seçim sonuçlarına göre yüzde 0.34 (binde 3) oy aldı.

Seçim sonuçlarını Vatan Partisi’ne yakınlığıyla bilinen Ulusal Kanal’a değerlendiren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, “Son haftalarda ısrarla belirtiyorduk, AKP CHP koalisyonu istiyorlardır. AKP tek başına bunu götüremezdi. AKP de bunu biliyordu. Kemal Derviş bu yüzden getirildi. ABD’nin istediği oldu. PKK’yı Meclis’e soktular. Hepsini alkışlıyoruz. Meclis’in altına dinamiti koydular. Tabii ki buradan bir karamsarlık yaşamıyoruz. Meydan okuyoruz. Ama gerçeği de görmemiz lazım. Abdullah Gül’ün yaptığı gizli bir anlaşma vardı 2 sayfa 9 madde. PKK yasallaştırılacak, Türk milleti anayasadan çıkarılacak. ABD programı gerçekleşti. Ama onlara cepheden meydan okuyoruz. Türkiye’yi bölemeyecekler, Türk milletini anayasadan silemeyecekler. Kemal Derviş moderatörlüğünde bir AKP – CHP hükümeti öngörüyorlardı kucaklarında HDP. Buna meydan okuyoruz” dedi.

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