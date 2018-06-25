Doğu Perinçek'in oyu cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışında topladığı imzanın gerisinde kaldı

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin birlikte yapıldığı 24 Haziran seçimleri, yüzde 90'a yaklaşan rekor bir katılımla gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk turda aranan yüzde 50 barajını aşarak ikinci kez Cumhurbaşkanı seçilirken, rakibi Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yüzde 0.2 oranında kaldı. Perinçek, aldığı 81.192 oy ile cumhurbaşkanlığı adaylığı için topladığı 117.007 imzanın gerisinde kaldı.

Türkiye'de Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren yürürlükte olan parlamenter rejimi yürürlükten kaldıran 16 Nisan 2017'deki anayasa değişikliği referandumunun sonuçlarını yürürlüğe sokan 24 Haziran seçimlerinde AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk turda aranan yüzde 50 barajını aşarak ikinci kez Cumhurbaşkanı seçildi.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, cumhurbaşkanlığı adaylığı için 117.007 imza toplayarak seçime girmeye hak kazanmıştı. Resmi olmayan kesin sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı yarışında 81.192 oy alan Perinçek, cumhurbaşkanlığı adaylığı için topladığı imzanın gerisinde kaldı.