'Ermeni soykırımı' davasında Perinçek’in karşısında Clooney var

İşçi Partisi lideri Doğu Perinçek’in “Ermeni soykırımı uluslararası yalandır” sözleri nedeniyle İsviçre’de mahkum edilmesinin ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) başlayan sürece, ünlü aktör George Clooney’nin avukat eşi Amal Clooney de dahil oldu.

"Armenian Weekly" haber sitesinin iddiasına göre, davada Ermenistan'ı temsil edecek avukatlar arasında Amal Clooney'nin de olması bekleniyor.

"Perinçek, İsviçre'ye karşı" davasında Amal Clooney'ye Ermenistan hükümetini temsil eden Gevorg Kostanyan ve Emil Babayan'ın da eşlik edeceği bildirildi.

Lübnan asıllı İngiliz avukat ve aktivist Amal Clooney, ünlü aktörle evlendikten sonra Alamuddin soyadını bırakmıştı.

Mahkemenin ilk oturumu 28 Ocak 2015'te gerçekleşecek.