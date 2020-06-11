Doğu Perinçek: Yargı, PKK'nın üzerine yürüdüğü için şikâyet ediliyor

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesinin ardından 'yargı'nın tartışma odağına olmasına ilişkin "Yargı PKK'nın üzerine yürüdüğü için şikâyet ediliyor" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İyi Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, Gazeteci Hadi Işık ve CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Haber Global'de yayınlanan 'Kayıt Altında' programına konuk oldu.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Doğu Perinçek'e, "Aydınlık Gazetesi ile Enis Berberoğlu aynı anda yargılandı. Önce casusluktan Enis Berberoğlu'na 25 yıl ceza verildi. Enis Berberoğlu'ndan önce bu bilgileri ifşa eden gazetenize hiç ceza verilmedi. Ben size ceza verilsin demiyorum. Enis Berberoğlu da ceza almamalıydı diyorum" diyerek neden Enis Berberoğlu'na ceza verilip, neden Aydınlık Gazetesine ceza verilmediğini sorguladı.

Doğu Perinçek ise, "Aydınlık Gazetesi bu bilgileri yayınladığı zaman bu gizlilik kararı yoktu. Yargı sırasında mahkeme şu muhakemeyi yaptı; dedi ki gizlilik kararı almadan önce bu yayını yapmışlar. O nedenle onların suç işleme kastı yok. Gazetecilik yapma ve haber verme kastıyla bu yayını yapmışlar. O nedenle onlar hakkındaki dava düştü. Ama diğer taraftan Can Dündar o haberi gizlilik kararından aylarca sonra, o haberi gizlilik kararına rağmen yaptı. O nedenle mahkeme birinde suç kararı yok dedi. O kararı bile bile yayın yapıldığı zaman suç kastı oluşuyor" dedi.

Doğu Perinçek aynı zamanda yargının tartışmaların odağında olmasına ilişkin, "Yargı PKK'nın üzerine yürüdüğü için şikâyet ediliyor" dedi.