Doğu Perinçek: Yargı Atatürk'ün yargısı oldu, Amerikan gladyosunu temizliyor, basın desteklemeli!

Cumhurbaşkanı adayı ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, uygulamaları nedeniyle “bağımsızlığını kaybettiği” eleştirilerine maruz kalan yargıya “70'lerde Deniz Gezmişleri asan, Doğan Avcıoğlu'nu hapse atan, 80'lerde 650 bin solcuyu hapse atan bir yargı vardı, şimdi PKK'yı FETÖ'yü içeri atan bir yargı var. Türkiye'nin önümüzdeki sürecine bakıyorum ve FETÖ'nün PKK'nın üzerine gitmeleri için savcılarımızı yüreklendiriyorum. Bu yargı Amerikan gladyosunu temizliyor, önemli olan bu. ABD, İsrail, Türkiye'de de FETÖcüler ve PKKlılar, Türk milletinin taleplerini yerine getiren yargıya karşı çıkıyor. Buna destek olmak yerine niye karşı çıkıyoruz? Şu anda yargı Atatürk'ün yargısı oldu. Yargıyı destekleyen bir basın isterdik biz. Sürekli bu yargı lekeleniyor.” sözleriyle destek verdi.

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin “Darbe zamanı emir dinlenmez, siz o silahlı gücü anca başka bir silahlı güçle engellenir. Onu Vatan Partisi yaptı. Çıktık ve dedik ki TSK darbe yapmıyor, bunu bastıracağız. Bunu cesur bir şekilde deyince Atatürkçü subaylar darbeyi bastırdı” iddiasında bulunan Perinçek, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adaylığının konuşulduğu dönemde kendisini ziyaret eden Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’a ilişkin “Sayın Hulusi Akar çok değerlidir, savaş yönetmiştir ama helikoptere binip bir siyasi mesaj vermesi çok yanlıştır” yorumunda bulundu.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, katıldığı iftarda Erdoğan’ın İnce’ye yönelik eleştirilerini alkışlayan 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel’e yönelik “apoletlerini sökeceğim” sözlerine tepki gösteren Perinçek, “İsmail Metin Temel ile ilgili ise hiçbir cumhurbaşkanının apolet sökme yetkisi yoktur. Bu diktatörlük jargonudur, hiçbir Türk insanı ben apolet sökeceğim demez. Milletin böyle bir talebi yok. Bu Türk ordusuna karşı bir psikolojik savaş jargonudur. Bunu diyecek kişi devlet başkanı olamaz" dedi.

“CHP'nin HDP ile beraber olduğunu; Diyarbakır'da CHP mitingindeki HDP bayraklarını görmüyor muyuz?” ifadelerini kullanan Perinçek, “Fethullah Gülen’in cezaevlerinde HDP’ye oy verme çağrısı yaptığını” öne sürdü. Perinçek, “HDP'yi kapatırsanız, PKK'yı bitirirseniz Kürt’ümüzü kazanırız. Türk ordusu Afrin'e girdiği gün PKK teslim olmayı tartıştı. HDP ‘Bittik’ diyordu” diye konuştu.

'Liderler FOX'ta programında Fatih Portakal, İsmail Küçükkaya, Doğan Şentürk, Sedat Bozkurt ve Tülay Ünal Öçten’in sorularını yanıtlayan Doğu Perinçek’in açıklamalarından satır başları şöyle:

“Bu yargı Amerikan gladyosunu temizliyor”

"Türkiye büyük bir vatan savaşına girmiştir. Türkiye, onlara yasal olanaklar tanıyarak terörü temizleyemez.

70'lerde Deniz Gezmişleri asan, Doğan Avcıoğlu'nu hapse atan, 80'lerde 650 bin solcuyu hapse atan bir yargı vardı, şimdi PKK'yı FETÖ'yü içeri atan bir yargı var.

Türkiye'nin önümüzdeki sürecine bakıyorum ve FETÖ'nün PKK'nın üzerine gitmeleri için savcılarımızı yüreklendiriyorum.

70 bin terörist içerde; bunun 50 bini PKK'lı, geri kalanı IŞİDçi. Bu yargı Amerikan gladyosunu temizliyor, önemli olan bu.

ABD, İsrail, Türkiye'de de FETÖcüler ve PKKlılar, Türk milletinin taleplerini yerine getiren yargıya karşı çıkıyor. Buna destek olmak yerine niye karşı çıkıyoruz?

“Silivri yargısını yıktık, Türk ordusunu kurtardık”

Bizi hapse atan tertipçiler şimdi bizim yattığımız hücrelerde. Doğrudan FETÖ’cüler içeride. Ben hukuk hocasıyım, 5-6 kuşakla beraber içeride yattım. Şu anda bu yargı süreci son derece titizlikle yürütülüyor. 4 bin FETÖ’cü hakim ve savcı yargıdan temizlendi.

Biz Silivri yargısını yıktık, Türk yargısını ve ordusunu kurtardık. 14 bin polis emniyetten, 30 bin asker FETÖ bağlantılı olarak TSK'dan temizlendi.

Şu anda yargı Atatürk'ün yargısı oldu. Yargıyı destekleyen bir basın isterdik biz. Sürekli bu yargı lekeleniyor.

Gazetelerde, TV'lerde sürekli yargı hedef alınıyor. Çünkü Amerika bundan rahatsız.

Adaletin işlemediğini söyleyenler biz hapisteyken 'darbeciler yargılansın' diyordu.

“Bizler savaş cephesinden bakıyoruz”

Ben bir savaşın merkezindeyim. Karşımızda ABD-İsrail ve onun üzerimize sürdüğü FETÖ ve PKK var. Yargı'ya da böyle bakıyoruz. Bu savaşın içinden, savaş cephesinden bakıyoruz.

Erdoğanlar FETÖ ile beraber iktidarı paylaştılar. Biz 1980'den beri bunun terör örgütü olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Siyasi ayak sayın Erdoğan'ın sağında solunda idi. O cesareti bulamadılar, o hesaplaşmaya giremediler. Bizim buradaki görevimiz onların FETÖ'nün üzerine gitmelerini cesaretlendirmektir. Yargıya laf edersek bunu engelleriz.

Bu temizlik doğrudur. Yargıyı cesaretlendirelim. Sonra aynı yargıya diyelim ki cesur olman lazım. Şu ana kadar yaptıklarının karşısına çıkarsak siyasi ayağın üzerine gidilmesinin önüne geçeriz. FETÖ ile mücadele yalnız yargı ile, polis ile olmaz. Bizim aynı zamanda tarikat, cemaat bunların da kökünü kazımak, cumhuriyet nesli yetiştirmemiz lazım.

“İktidar FETÖ ile mücadeleyi yürütemiyor”

Bu iktidar FETÖ ile aynı ideolojik temelleri paylaştığı için ideolojik bir mücadele yürütemiyor.

Çocuklarımızı cumhuriyet ideolojisi ile yetiştireceğiz. Şeyhin müridi olmayacak çocuklarımız. Bir eğitim seferberliği yapacağız.

Modern toplumda örgütlü meslek odası, sendika dernek olur. Ama tarikat olmaz. Özgür toplumun örgütlenmesi değildir cemaatler. 1925 yılı Aralık'ta Tekke ve Zaviyeleri kapatan kanun demokrasi adına en güzel hamledir. "Türkiye şeyler, cemaatler ülkesi olamaz" tanımı en demokrat tanımdır.

“Gülen, HDP'ye oy verin çağrısı yapıyor”

Bugün aldığım önemli haber, Fethullah Gülen bütün hapishanelere haber göndermiş, “arkadaşlarımız HDP'ye oy versin” çağrısı yapıyor.

Fethullah Gülen ve PKK işbirliği zaten vardı. Şimdi burada daha açık bir şekilde görünüyor bu. Yanlarında da CHP ve İyi Parti var.

Bahçeli’nin af önerisi garibanları değil yolsuzluk, zimmet, rüşveti kurtarmaya yönelik bir girişimdir.

Üretim ekonomisi kurmak istiyoruz o yüzden geçmiş yolsuzluk ile hesaplaşmamız gerekiyor. Bahçeli buna karşı bu öneriyi yapıyor.

“Dugin, darbeyi haber verdi”

15 Temmuz'dan 1 gün önce Rusya'dan Dugin geldi dediniz, Dugün kimlerle görüştü ve iktidarın haberi var mıydı?

Sayın Attila Uğur, bizim genel başkan yardımcımız bana geldi dedi ki Yüksek Askeri Şuradan önce FETÖ darbe yapacak dedi ben de onu Yeni Şafak gazetesi ile röportajı vardı onlara söyle dedim. Yeni Şafak da bunu darbeden 2 gün sonra manşet yaptı.

Dugin de bana biz Rusya olarak TSK içinde bir hareketlilik görüyoruz dedi. Dugin hem M. Gökçek ile hem B. Yıldırım ile görüştü ve onlara dedi.

Ama darbe bir suikast gibi bir şey değil. Darbeyi önlemek için silahlı gücünüz olması lazım. O akşam emniyet müdürlüğünde toplantı yapıldı ve "TSK darbe yaptı, bütün polislere durun" çağrısı yapıldı.

'Atatürkçü subaylar darbeyi bastırdı'

Darbe zamanı emir dinlenmez, siz o silahlı gücü anca başka bir silahlı güçle engellenir. Onu Vatan Partisi yaptı. Çıktık ve dedik ki TSK darbe yapmıyor, bunu bastıracağız. Bunu cesur bir şekilde deyince Atatürkçü subaylar darbeyi bastırdı.

Bana da o akşam seni alıp götürelim güvenli bir yere dedi arkadaşlarım, biz bu zamanlar için varız. Çıktık ve darbeyi bastırma çağrısı yaptık. Kritik süreçlerde tavır almak önemlidir.

FETÖ'nün düştüğü duruma bakın, hapisteki adamlarına Demirtaş'a oy verin diyor. O adam artık bir ceset. Fetullah’ı istemek hukukun gereği ama eğer ABD'den onu isterseniz sizle pazarlık yapar. Bunu büyük bir siyasi mesele yapmak yanlış. ABD, PKK'ya 5 bin TIR silah veriyor. Bunu konuşalım ABD ile, sen beni nasıl tehdit edersin diyelim.

İktidar ABD'ye karşı başını dik tutup ABD'nin Akdeniz'deki tatbikatlarını, Türkiye'ye yönelik tehditlerin üzerinde durmuyor. CB'dan, Başbakandan bunlarla ilgili şeyler duymuyoruz.

'Erdoğan da, İnce de Atlantikçi'

2. tura kalırsak İnce'ye oy vermeyiz demedik. 2. tura biz kalacağız dedik. Biz hiçbir şekilde PKK ve FETÖ'nün yanında olmayacağız dedik. Şimdi de aynısını diyorum.

Erdoğan da İnce de sistemin içinde çırpınmaktır. İnce ile Erdoğan arasındaki seçimi bir felaket olarak görüyorum. Türkiye bu çıkmazlardan Atatürk devrimi ile çıkacaktır. Atatürk rotası içinde bu iki seçenek de yok. İkisi de Atlantikçi.

Norveç'te tatbikat yapılıyor, hedefte Atatürk ve Cumhurbaşkanı var. NATO bizim düşmanımız. ABD, PKK'ya binlerce tır silah veriyor. NATO niye Akdeniz'de bana karşı tatbikat yapıyor. De Gaulle bunu zamanında söyledi. NATO demek ABD demektir diye.

Türkiye'yi bugün kim tehdit ediyor? ABD, PKK'ya silah veriyor, Doğu Akdeniz'de ülkemize karşı bir pakt kuruyor, Türkiye'de bir Kürdistan kurmak istiyor. Almanya, Fransa, bizim ticaret ortaklarımız. Onları ayrı tutuyorum. Genel bir batı düşmanlığı değil bu. ABD ile onların arasında ihtilaf var.

Rusya ve PYD ilişkisi

Rusya'ya biz bunun yanlış olduğunu söyledik. Ancak, Rusya bizim şu an silah arkadaşımız. ABD ise bizi stratejik olarak hedef alıyor.

Atatürk'ün bize gösterdiği hedef batı değil, çağdaş uygarlık. Fransız devrimi ile birlikte batı uygarlığı yükselişe geçti ancak, o dönem bitti. Batıda köhneme var, ekonomik olarak gerileyiş var. Çin ve Hindistan bugün yüzde 58 ile dünya ekonomik büyümesine katkı yapıyor.

Ekonomi doğuda, üretim doğuda. TÜSİAD'ta onu söylüyor. İnovasyon doğuda, yapay zeka doğuda. Birinci ticaret ortağımız Çin, 2.si Rusya, 3.sü ise Almanya.

“Hep tam bağımsız Türkiye dedik”

Enerji güvenliğimiz de doğuda. ABD-İsrail bize Kürdistanı dayattı biz onu Rusya ve İran ile bozduk.

Vatan Partisi yöneticilerinin hiçbiri Rusyacı da olmaz, Çinci de olmaz. Hayatımız boyunca “Tam Bağımsız Türkiye” dedik.

2 TL'ye mazot vereceğiz diyoruz. Bunu şuna dayanarak diyoruz, İran devlet yöneticileri ile görüştük. İran diyor ki, beraber olalım biz size ucuz enerji verelim, siz de ABD'ye ülkenizde üs falan vermeyin. Kapıları, gümrükleri açalım.

“Sayın Nurettin Canikli'ye diyorum ki İran'a güven verin”

İran ortak bir teklife büyük bir sevinçle cevap verir. Ben eminim İran buna olumlu cevap verecektir.

İran'ın Erdoğan'a değil ama Türkiye'ye güvenmesi gerekiyor. Bize soruyor İranlı yetkililer biz de ülkemize güvenin diyoruz. Sayın Nurettin Canikli'ye diyorum ki İran'a güven verin.

Kürt meselesinde kırmızı çizgiler kalkmıştır derseniz, sizi kimse desteklemez. Financial Times'a verdiği söyleşide bunu söylüyor Muharrem İnce. Bu Anayasanın ilk 4 maddesini askıya alalım demektir.

“Bu iş silahsız çözülmez”

CHP'nin terör sorunundaki en büyük yanlışı, ABD'nin silahlandırdığı bir PKK sorununu 'konuşarak çözelim' demesidir. AKP bunu yaptı, açılım yaptı. CHP'nin bugün savunduğunu yaptılar olmadı. Silahsız bu iş çözülmez. Geçmişte bu iş çözülemedi çünkü başı dik bir Türkiye olacak. Vatan Partisi'nin yöntiminde PKK'yı silahla bitireceğiz, Kürt’ümüzü kazanacağız. Meclis silahla bitirilmesi için karar verecek tabii ki.

ABD üslerine el koyacağız. ABD uçaklarına kapatılacak. Bu üslerden bize tehdit var. Bir ülke buralardan kendine yönelik tehditleri engellemesi gerekiyor.

Türkiye'nin anayasa birikimi kitabını getirdim sizler için. Parlamenter sistemden yanayız ve bu kitapta da bunun taslağı var. Şu an getirilen sistem bir mafya sistemidir. Parlementer-demokratik sistem bizim 1876'dan beri olgunlaştırdığımız sistemdir. Hürriyetçidir, bağımsızlıkçıdır. Devrimlerle gelmiştir bu sistem.

'Parti liderlerimizi PKK'ya karşı şehit verdik'

Öcalan yakalandı ve ifadesinde şunu dedi:

"Perinçek bize geldi ve ABD ile işbirliği yapmayın dedi".

O zaman birçok gazeteci gitti. Bir Turgut Özal'ın yolladığı gazeteciler vardı, bir de bizim gibi vatansever gazeteciler. Osman Pamukoğlu komutan geçenlerde açıkladı, 'Doğu Perinçek'in o röportajı sayesinde PKK darbe yedi' dedi. Ayrıca Vatan Partisi'nin birçok asker üyesi, genel başkan yardımcıları var. PKK'nın yayınlarını açın, hep Doğu Perinçek bizim baş düşmanımız derler. Biz Antep, Maraş, Pazarcık, Van'da parti liderlermizi PKK'ya karşı şehit verdik. Başka parti var mı PKK'ya karşı şehitler veren?

Türkiye'de siyasi partiler mafyalaştı. AKP'yi de mafyalar yönetiyor. Mafyayı şu anlamda kullanıyorum, birbiri ile anlaşmış bir zümre, kast. Seçim listesi yapılıyor, AKP'nin CHP'nin listelerini lideriyle beraber 3-5 kişi belirliyor. Biz listelerimizi örgütlerimizle belirleriz, ön seçimlerle belirleriz.

'Erdoğan ekonomisi batmıştır'

Erdoğan ekonomisi batmıştır. Bu ekonomi 1980'de Özal tarafından 24 ocak kararları ile kuruldu. Özal ve Evren cuntasıyla kuruldu. En gaddar uygulayıcısı Erdoğan oldu ve bitti. Çıkmaza girdi. Çözüm artık sistemin dışında. Türkiye'nin 450 milyar dolar borcu var. Bu rakamlarla devam etmek mümkün değil. Erdoğan'ın ekonomi ile beraber iktidarı da bitti. Türkiye kaçınılmaz olarak sistem değiştirecek.

Karma ekonomiye geçeceğiz, bunu kim yapacaksa iktidar olacak. Eskiden neydi? Sıcak parayı kim bulursa o yönetsin devri bitti. Kim tarımı, çarşıları destekler, küçük-orta sanayiciyi kim desteklerse o iktidar olur. Gümrükleri dikecek, orta sanayiyi koruyacak, ekonomide devrim yapacağız. Atatürk'ün karma ekonomisini, halkçı-devletçi ekonomisini tekrar kuracağız.

Ekonomik büyüme suni. Aşırı dış borçlanma, dış sermaye girişi ile oldu bunlar. Bunun sonuçlarını çocuklarımız, torunlarımız çekecek. Geleceğe yönelik bakınca bugün için büyüme yarın için ciddi sorun olduğunu göreceğiz.

'Demirtaş'la ittifak yapmamı beklemeyin'

Cumhurbaşkanı adayı olmam için imza veren herkese çok teşekkür ediyorum. Ancak, benden Demirtaş'la ittifak kurmamı istiyorlarsa bunu hiçbir şekilde yapamam. kimse beni satın alamaz. Ben diyorum ki üretim ekonomisi, terörün bitirilmesi ama diğerleri diyor ki artık Erdoğan batıya güven vermiyor bunu biz verelim. Benim Erdoğan'a karşı dediğimi kimse demiyor.

Kim Atatürk devrimi temelinde bir parlamenter demokrasiden yanayız derse onla beraberim. Ama Kürtçe anadilde eğitim vs. koydurtmam o programa. Avrupa özerklik şerhini kaldıracağız derseniz ülkeyi bölerseniz. Bu Avrupa özerklik şerhi niye koyulmuş? CHP bunu kaldıracağım diyerek vahim bir hata yapıyor.

Cumhurbaşkanı adayı olmam için imza veren herkese çok teşekkür ediyorum. Ancak, benden Demirtaş'la ittifak kurmamı istiyorlarsa bunu hiçbir şekilde yapamam. Kim Atatürk devrimi temelinde bir parlamenter demokrasiden yanayız derse onla beraberim.

CHP ile ittifak

ABD, o ittifak da Perinçek olursa HDP olamaz dedi. Sayın Kılıçdaroğlu'na şunu önerdik; Vatan Partisi, CHP, İYİ Parti ittifak yapalım. O da CHP'ye uygundur, İYİ Parti'yi ikna etmek lazım dedi. Sonra aralarında toplantı yaptılar, Perinçek varsa HDP olmaz dediler. HDP gizli müttefik. HDP'yi hükümet ortağı yapacağız diyorlar. CHP'nin TBMM GrupBaşkanvekili Özgür Özel, Demirtaş'ı Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağız dedi.

CHP'nin HDP ile beraber olduğunu; Diyarbakır'da CHP mitingindeki HDP bayraklarını görmüyor muyuz?

"Erdoğan'ı başkan yardımcısı yapacağım dediniz bu bir çelişki değil mi?" sorusuna yanıt: O zaman Erdoğan'ı da, Kılıçdaroğlu'nu da ben yöneteceğim. Kürt başkan yardımcısı yapacağım demek ötekileştirici. Kürt ile PKK'yı özdeşleştirmek büyük yanlış. Kürt biziz. Demirtaş PKK'nın bir elemanıdır. HDP, PKK'nın bir organıdır. Yasallıkla ilgisi yoktur. PKK'ya eleman kazandıran bir partidir.

'HDP'yi kapatırsanız, kürdümüzü kazanırız'

HDP'yi kapatırsanız, PKK'yı bitirirseniz Kürt’ümüzü kazanırız. Türk ordusu Afrin'e girdiği gün PKK teslim olmayı tartıştı. HDP ‘Bittik’ diyordu. HDP'yi kim oradan çıkardı? Bir iklim yaratıldı ve ABD'nin gözde partisi HDP'yi oradan çıkardılar. Hükümetin de burada payı var, bizim gibi dik duramıyorlar. Bunu önleyemezsek vahim sonuçları olur.

Türkiye bu seçimde sorunlarını çözemezse yarın yine seçim olacak. Bu seçimde Vatan Partisi ne kadar çok oy alırsa o çözüme o kadar yaklaşır.

Vatandaşlarımız Vatan Partisi'ni keşfedecek

Ekonomik programımız hiçbir yerde yer almıyor çünkü köklü çözümler var bizim programımızda. Aydın, Antalya ve Adana sanayi odalarını ziyaret ettim. Müthiş bir ilgi var partimize sanayicilerimizden, üreticilerimizden.

Önümüzde Atatürk'ün devrimleri rotasına giren, komşularla işbirliği yapan, üreten, harıl harıl çalışan bir Türkiye var. Bu seçimde hangi sonuç çıkarsa çıksın, vatandaşlarımız git gide daha köklü çözümleri, Vatan Partisi'ni keşfedecektir.

Vatan Partisi ordu ve bürokraside örgütlü mü?

Ordu, yargı, MİT gibi devlet kurumlarında örgütlenmek çok tehlikelidir. TSK bugün Mustafa Kemal'in ordusudur. Benim çok sayıda yardımcım, parti üyem ordu içinde terfileri ve tasfiyeleri dikkatle izliyor; FETÖ'cüler tasfiye ediliyor yerine milli, Atatürkçü askerler terfi alıyor.

Sayın Hulusi Akar çok değerlidir, savaş yönetmiştir ama helikoptere binip bir siyasi mesaj vermesi çok yanlıştır. İsmail Metin Temel ile ilgili ise hiçbir cumhurbaşkanının apolet sökme yetkisi yoktur. Bu diktatörlük jargonudur, hiçbir Türk insanı ben apolet sökeceğim demez. Milletin böyle bir talebi yok. Bu Türk ordusuna karşı bir psikolojik savaş jargonudur. Bunu diyecek kişi devlet başkanı olamaz."