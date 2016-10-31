Doğu Perinçek: Türkiye, Musul'a girerse Diyarbakır'ı verir

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin de havadan destek verdiği Musul operasyonuyla ilgili olarak "Türkiye, Musul'a girerse Diyarbakır'ı verir. İkinci bir konu Şırnak'ta, Van'da, Silopi'de, Diyarbakır'da, Sur'da Mehmetçik ve Türk polisi, bölücü terör örgütüne karşı mücadele veriyor. Türkiye bugün bir vatan savaşı veriyor. Türkiye'nin bütün sorunu bu odak noktasında" dedi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde 'Milli Devlet Direnir, Milli Ordu Direnir' konulu konferans veren Perinçek, şunları söyledi:

"Türk ordusunun yöneticileri, Vatan Partisi'nin yöneticileri hapse atıldı. Neden? Bölünmeye karşı Türkiye direnmesin istediler. ABD, Türkiye'nin bölünmesi ve borç batağına saplanması için büyük çaba gösterdi. Türkiye'de 2014 yılına kadar böyle gelindi. Bu tarihten itibaren Silivri duvarının yıkılması ve FETÖ'nün hapse attırdığı aydınların özgürlüğüne kavuşması ile FETÖ'nün üzerine gidildi. Ardından PKK'nın üzerine silahla gidildi. ABD bu sürece darbeyle cevap verdi. Türkiye, 15 Temmuz darbe girişiminde gladyo ile tanıştı. ABD tarafından ordumuza yerleştirilen Fetullahçı gladyolarla tanıştı. 15 Temmuz gecesi ABD- Türkiye savaşı oldu. Bu süreç içerisinde Türkiye dostlarını keşfetti"



Başkanlık tartışmaları



"Siz Lozan'la uğraşmaya kalkarsanız, Atatürk'ün karşısına Abdülhamit'i sürerseniz, 'anayasadan laikliği kaldıracağız' derseniz bu milleti birleştiremezsiniz. Askeri okulları kapatarak, Türk askerinin savaş kabiliyetiyle oynadılar. Askeri okullar ve harp okulları yeniden açılmalı. Hastanesiz ordu olmaz. GATA yeniden açılmalıdır. Başkanlık sistemi, cumhurbaşkanının hükümet yetkileriyle donatılması, meclisin denetiminden kurtarılması demektir. Parlamenter sistemde yasama, yürütme ve yargı vardır. Bunların tüm yetkilerini tek kişide toplamak olmaz. Hükümet, TBMM'ye karşı sorumludur. Hükümetin yetkilerini sorumsuz bir başkana vermek, bu ulusun genleriyle oynamaktır"