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Doğu Perinçek’ten, “Bir Maocu neferini ülkücü edip evlendim” diyen Meral Akşener’e yanıt

09 Ocak 2021 11:46

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek’ten, “Bir Maocu neferini ülkücü edip evlendim. Sanırım Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz bunun için” diyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yanıt verdi. Perinçek, “Sayın Akşener’i tebrik ederim, öyle değerli bir insanla hayatını birleştirmiş. Sayın Akşener’in çeşitli olumlu, aydınlık, güzel özelliklerinde herhalde eşinin de bir payı olsa gerek” dedi.

İyi Parti lideri Akşener, Armağan Çağlayan’ın “Gör Beni” Youtube kanalında eşi Tuncer Akşener ile evliliğini anlatırken “Bir Maocu neferini ülkücü edip evlendim. Sanırım Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz bunun için” sözleri sosyal medyada büyük ilgi çekmişti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de Akşener’in bu açıklamalarına ilişkin, Hürriyet’e, “Sayın Akşener’i tebrik ederim, öyle değerli bir insanla hayatını birleştirmiş. Sayın Akşener’in çeşitli olumlu, aydınlık, güzel özelliklerinde herhalde eşinin de bir payı olsa gerek” dedi. Akşener’in eşi Tuncer Akşener’in adını duyduğunu, ancak kendisiyle hiç yüz yüze geldiklerini hatırlamadığını da belirten Perinçek, “O zamanlar benim arandığım, hapiste olduğum yıllardı. Ancak, Meral Hanım tanınmaya başlayınca, eşinin geçmişte bizim arkadaşımız olduğunu söyleyenler olmuştu” dedi.

 

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