Doğu Perinçek: Seçim kampanyasını F-3 hücresinden başlatıyorum

Ergenekon davası kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, daha önce gidilen birçok seçimde de hapiste olduğunu hatırlatarak, Silivri Cezaevi’nde çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Doğu Perinçek, İşçi Partisi’nin yayın organı Aydınlık gazetesindeki köşesinde, “İşçi Partisi Genel Başkanı, 1970'lerden bu yana 40 yıldır hemen her seçimde niçin hapse atılıyor? Çünkü demokrasi var!” görüşünü dile getirdi.

Doğu Perinçek’in “Seçim kampanyasını F-3 hücresinden başlatıyorum” başlıklı yazısı şöyle:

1973 seçiminde Mamak Cezaevi Arka Hücrelerdeydim.

1977 seçiminde hakkımda tutuklama kararı vardı, aranıyordum.

1983 seçiminde yine Mamak Cezaevi'ndeydim.

1987 seçiminde yasaklıydım.

1991 seçimine giderken, hakkımda soruşturma başlatıldı. Ve genel başkanı olduğum Partinin kapatılacağı ilan edildi.

1999 seçiminde Haymana cezaevi'ndeydim.



2011 seçiminde Silivri Cezaevi F-6 hücresindeydim.

Şimdi 2014 yerel seçimine gidiyoruz, artık F-6 hücrelerinde değilim, F-3 hücresindeyim.

İşçi Partisi Genel Başkanı, 1970'lerden bu yana 40 yıldır hemen her seçimde niçin hapse atılıyor?

Çünkü demokrasi var!

Ordu esarette, İşçi Partisi yöneticileri hapiste... Kısacası demokrasi bütün kurum ve kurallarıyla işliyor.

Siyasal Partiler Anayasaya göre demokrasinin vazgeçilmez unsurları.

İşçi Partisi'nden de vazgeçilmiyor. Kongrelerimize fotoğrafla katılıyorum. Merkez Karar Kurulu'na seçilen arkadaşlarımla resim çektirme özgürlüğüm var.

Ülkemizde hapishaneden Parti yönetme hürriyeti bile var.

Yönetmediğiniz bir Partinin genel başkanı olma hakkı da anayasal güvence altında!

Parti organlarımız özgürce toplanabiliyor.

Seçim karargâhımız gerçi 2x2 metre, ama diğer partilerle yarışacak bütün olanaklara ve donanıma sahibiz.



Özgür olarak seçimlere katılıyoruz. Ayda bir gün vatandaşlarıma seçim propagandası bile yapabiliyorum. Görüyorsunuz kitleler sevinçli.

Gazeteciler, televizyon ekranlarını kullanarak seçim büromuza gelip bizimle söyleşi dahi yapıyorlar. En son Orhan Bursalı büromuzdaydı. Kendisiyle fotoğraf dahi çektirdim:



Mülki makamlardan izin almaksızın, havanın kararmadığı saatlerde, özgürce yürüyüş yapabiliyoruz. Bütün vatandaşlar yürüyüşümüze katılabilir. Yasal engel yok!

Gösteri yapma hakkımız güvence altında. Yumruklarımızı bile sıkabiliyoruz. Yaparız diyoruz. Kararlıyız.



