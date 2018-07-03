Doğu Perinçek: Partimin oyları Güneydoğu'da 14 kat arttı; Mardin'de 67 oy almıştık 983 oldu

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Aydınlık yazarı Doğu Perinçek 24 Haziran'daki çifte seçimleri değerlendirdiği yazısında partisinin Kürt oylarını özgürleştirildiğini savundu. Mardin'de 1 Kasım'da 67 kişiden oy alan Vatan Partisi'nin 14 kat artış kaydettiğini söyleyen Perinçek yeni oyun 983 kişi olduğunu bildirdi.

"Seçimin belki de en önemli sonucu, HDP’nin Güneydoğu oylarındaki düşmedir" diyen Perinçek, CHP'nin HDP'ye oy desteğinde bulunduğunu söyledi.

"Başta CHP olmak üzere Millet İttifakı, HDP’yi şirin göstereceğim diye kendisini feda etti" iddiasına yazan Perinçek "Yalnız CHP değil, İyi Parti ve Saadet Partisi de HDP’nin oylarını çoğaltmak için ellerinden geleni yaptılar" ifadesini kullandı.

Partisinin 24 Haziran seçimlerinde en düşük oyu almasına rağmen Güneydoğu oylarında önemli yükseliş kaydetti diyen Perinçek "Partin yer yer 14 kata varan yükselişler gösterdi. Şu tablo bize çok şey söylemektedir" dedi ve şu rakamları paylaştı: