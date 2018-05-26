Doğu Perinçek: OHAL'i kaldırmam, Kürt sorunu silahla çözülür!

Vatan Partisi Genel Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, demokratikleşme ve Kürt sorununun çözümü gibi hassas konularda, iktidardan daha sert bir hat çizdi. Perinçek "OHAL'i kaldırmayacağım" derken, Kürt sorunu için "Silahla çözülür" ifadesini kullandı.

Perinçek, Cumhuriyet Ankara Temsilcisi Erdem Gül ve Ankara bürosu Haber Müdürü Ayşe Sayın’la görüşerek, 24 Haziran seçimlerine ilişkin olarak hedeflerini anlattı.

Perinçek’in Cumhuriyet'in sorularına verdiği yanıtlar şöyle:

-Miting yapmadınız...

Yapacağız. Son 10 günde yapacağız ama şimdi değil. Mitingler çok pahalı. Biz de yeni bir genel merkez binası aldık, dört milyon lira para verdik. Kaynaklarımız sınırlı. O yüzden mitingleri sona saklıyoruz.

-Seçilirseniz ilk yapacağınız icraat nedir?

Türkiye’nin düğümlendiği bir Suriye olayı var. Sayın Beşşar Esad’ı Ankara’ya davet edeceğim. Onu uçağın merdivelerinde karşılayacağım. Böylelikle Türkiye’nin İran, Rusya ve Çin ile ilişkilerinde anahtar rolü olan Suriye ile dostluğumuzu inşa edeceğiz. Çin yöneticileriyle görüşmeler yaptım. Herkes Suriye’yi soruyor. Türkiye’nin ekonomik işbirliklerini aşmak açısından Suriye anahtar durumunda, o kilidi açacağız.

-Kürt sorunuyla ilgili nasıl çözüm önereceksiniz?

Kürt sorunu silahla çözülür. Üç ay içinde Kandil’e beyaz bayrak çektireceğiz. Çünkü İran ile işbirliği yapacağız. İran dostluğu PKK ve YPG’yi bitirmek konusunda çok önemli. 1990 sonrası Kürtçenin toplum hayatında serbestçe kullanılması vs. demokratik haklar kazandı. Bu artık Amerika sorunu oldu. Birinci madde, silah. İkinci madde, Kürt halkını kazanmak. Üçüncüsü de bölgesel işbirliği.

-Kürt halkını kazanma boyutunda, HDP Kürtlerin oy verdikleri bir parti. Bir siyasi parti olarak başka bir siyasi partinin kapatılmasını istemekle eleştiriliyorsunuz.

Benim lideri olduğum partiler de Kürt meseleleri konusunda kapatıldı ve ben hapis yattım. Ama dönem o dönem değil. Demokratik hakları kazandı şimdi devlet kurma iddiası kaldı. Kürt devleti de olmaz. HDP, PKK örgütünün bir kolu. Eğer solcuysak HDP’nin kapatılmasını isteyeceğiz. Solculuk Amerikan piyonlarına özgürlük vermek değil.

-İnce için ‘Demirtaş’ı ziyaret edenlerle bir araya gelmem, ikinci turda oy vermem’ demeciniz tartışıldı. Tam olarak ne söylediniz?

Biz ikinci tura kalacağız. İkinci turda birisini desteklemek gibi bir sorun yok. Bu OHAL döneminde olağanüstü çözüm olarak yöneteceğiz. Tayyip Erdoğan ile ittifak yapmamız mümkün değil ama onun karşısında PKK ve HDP’li seçeneklerin içinde de yokuz. Zaten bizi de almadılar. CHP ile görüştük oraya alınmamamızın bir tek sebebi var, Amerikan emperyalizmi, PKK ve FETÖ’ye karşı oluşumuz. CHP içinde bir grup yönetici, ‘Amerika ile ilişkimizi bozarız, HDP ile beraber olamayız’ diye bizim olmamıza karşı çıktılar. Onlarla ittifak yapanlar, bizi karşılarına aldı. Biz CHP ve İYİ Parti ile ittifak yapmak için uğraştık. Kılıçdaroğlu’na ‘aday siz olun. HDP, Türkiye’nin önündeki sorun. HDP ile terörü bitiremeyiz. HDP ile olmaz’ dedik. Onlar da bize ‘Sizinle olmaz’ dediler.

-Sizin dışınızda biri ikinci tura çıkarsa, hiçbir partiye destek olmayacak mısınız?

O zaman karar veririm. Bugün o kararı vermek havlu atmak demek.

-15 Temmuz darbe girişiminden iktidarın bilgisi olduğu ile ilgili bir demeciniz var...

Bizim Genel Başkan Yardımcı’mız bana geldi. “30 Temmuz’a kadar FETÖ darbesi bekleniyor” dedi ama “bu akşam yapılacak” demedi. Onun Yeni Şafak ile söyleşisi vardı. Ben de “Onlara söyleyin, hükümete de bildirin” dedim. İkincisi Rusya heyeti gelmişti. “Biz Rus devleti olarak hareketlilik gözlemliyoruz” dedi. Erdoğan’ın danışmanlarıyla, Binali Yıldırım ve Melih Gökçek ile görüşeceklerini söyledi. ‘Onlara da iletin’ dedim. Görüşmeleri yaptıktan sonra akşam yemek yedik, söylediğini söyledi. Gökçek beni aradı. “Kendisinin bu konuda sorumlu olmadığını” ifade etti. Hükümetin haberi oldu. Biliyorlardı ama önlem almaları mümkün değil. Erdoğan’ın orduda gücü yoktu.

-AKP-MHP’den size teklif gelmedi mi?

Gelmedi, onlarla uyuşmamız yok.

-Cumhurbaşkanı olursanız OHAL’i kaldıracak mısınız?

Kaldırmayacağım. Mümkün değil. Çünkü Türkiye savaş halinde. Amerika, İsrail ile Doğu Akdeniz ile cephe cepheye geldi. Amerikan 6. filosunu namluları Türkiye’ye çevrilmiş durumda. Aynı zamanda terörle mücadelenin sonunu gelmiş değiliz. Bu nedenle OHAL gerekiyor ama OHAL’i kanunları çiğnemek amacıyla kullanılmasına son vereceğiz. Türkiye’de OHAL, Meclis tarafından ilan ediliyor ve gerekçesi yasada belirtiliyor. Ziraat, tapu konusu ile kararlar o torba yasalara dolduruluyor. Böylece anayasaya aykırı uygulama dönemine girdik. Buna son vereceğiz. OHAL sadece terörü bitirme ile sınırlı olacak.

Seçim ikinci tura kalır

Bir kere Tayyip Erdoğan kaybedecek. Sistem bitti. Kemal Derviş sistemi diyelim. Onun sonuna geldik. Tayyip Erdoğan, bunun en gaddar uygulayıcısıydı. Kemal Derviş sistemiyle birlikte Tayyip Erdoğan yönetimi de son bulmuş durumda. Çözümsüzler. Yüzde 50’yi aşma şanslarını görmüyorum.