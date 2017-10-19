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Doğu Perinçek: Melih Gökçek'e "Darbe olacak" diye haber verilmişti

"Bugünkü yargı hükümetten bağımsızdır"

19 Ekim 2017 14:43

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Aleksandr Dugin  bize Türk askerinin olağanüstü bir hareketlilik içinde olduğunu söyleyince, bunu hükümete söylemesini belirttik. O da bize söylediklerini Ankara'ya gittiğinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e söyledi" ifadesini kullandı. Perinçek, Hükümetin darbe girişiminden önceden haberi olduğunu iddia etti.

Perinçek, Cem TV'de İbrahim Sözen'in sunduğu '2019'a doğru siyaset' programında konuştu.

Perinçek konuşmasında şunları söyledi:

Erdoğan'ı teslim aldığımız şuradan belli

"Tayyip Erdoğan her konuda bizim çizgimize geldi demiyoruz. Bağımsızlık, İran'la, Irak'la Suriye ile bizim söylediklerimize geldi. Avrasya konusunda bizim söylediklerimize geldi. Her konuda bizim söylediğimize gelse, gelir partimize üye olur.

Türkiye'de parlamenter rejim geleneği var. Başkanlık sistemi Türkiye'de yürümeyecek. Başkan olabilir. Ancak bu sistem yürümeyecek. Tekrar parlamenter sistem gelecek.

Tayyip Erdoğan'ı teslim aldığımız şurdan belli.

Tayyip Erdoğan FETÖ taraftarıydı, şimdi FETÖ'cülerle mücadele ediyor.

Tayyip Erdoğan BOB eşbaşkanıydı. Şimdi ABD onu devirmeye çalışıyor.

Erdoğan'ı getirdiğimiz çizgi bağımsızlık çizgisi, ABD'ye kafa tutmak gibi bizim çizgimiz. Atatürk devriminin bağımsızlık mücadelemizin başarısı. Bu başarımıza dikkat çekiyorum. Kendimize güven duymamız lazım. Türkiye'nin birikimi onu bu noktaya getirdi.

Bağımsız yargıya destek verelim

Bugünkü yargı hükümetten bağımsızdır. Türk yargısı altın çağını yaşıyor. Bağımsız yargıya destek verelim. Danıştay Başkanının Kılıçdaroğlu ile polemiğe girmesini doğru bulmuyorum. Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'nu tutuklayacak bir yargı Türkiye'de yoktur.

Darbe olacağı Gökçek'e söylendi

Bize askerler darbe olacağını söyledi. Dugin bize Türk askerinin olağanüstü bir hareketlilik içinde olduğunu söyleyince, bunu hükümete söylemesini belirttik. O da bize söylediklerini Ankara'ya gittiğinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e söyledi. Hükümetin darbe teşebbüsünden önce haberi vardı. Ben biliyorsam bunu MİT bilmez olur mu."

 

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