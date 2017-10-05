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Doğu Perinçek: "Kerkük'ü, Musul'u alalım" diyen, Diyarbakır'ı verir

"Vatan Partisi'nin çözümleri bölge devletlerinin siyaseti haline geldi"

05 Ekim 2017 18:29

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Cengiz’in sunduğu Çıkış Yolu programında MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “Kerkük-Musul” çıkışına değinen Doğu Perinçek, “Kerkük-Musul'u almak fikri son derece yanlış. Bu fikir Diyarbakır'ı vermekle biter. Kerkük-Musul'u alalım diyen Diyarbakır'ı verir. Kerkük ve Musul'u nerden alıyorsun" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “Kerkük-Musul” çıkışına değinen Doğu Perinçek, “Kerkük-Musul'u almak fikri son derece yanlış. Bu fikir Diyarbakır'ı vermekle biter. Kerkük-Musul'u alalım diyen Diyarbakır'ı verir. Kerkük ve Musul'u nerden alıyorsun. Irak'tan alıyorsun. Irak'ın toprak bütünlüğünü, İran'ı hedef alıyorsun. Arap ülkelerini hedef alıyorsun. Irak'ı, İran'ı Suriye'yi düşman ilan ediyorsun. O zaman da ABD tuzağına düştüğün için, Türkiye yalnızlaştığı için sonuç itibarıyla Diyarbakır'ı vermeyle biter” açıklamasında bulundu.

"Vatan Partisi'nin çözümleri bölge devletlerinin siyaseti haline geldi"

Doğu Perinçek “Yeni bir dünya kuruluyor ve yeni dünyada Türkiye, İran, Irak Suriye hep birlikte yerlerini alıyorlar” diyerek şöyle devam etti:

“Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasındaki görüşme sonrasında iki liderin yaptığı açıklamalar çok önemli. Türkiye, Suriye, İran, Irak ve Rusya Suriye’nin kuzeyinde, Irak’ın kuzeyinde birlik içerisindeler. Duruma el koymuş durumdalar. İsrail ve Amerika kaybetti. Doğu Akdenize uzanan terör koridoru iflas etmiş durumda. Kürdistan planı bir hayal.

Türkiye hükümetini yöneten insanlar kesinlikle İran karşıtlığı, Suriye karşıtlığı, Rusya karşıtlığı yapamaz.

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