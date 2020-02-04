Doğu Perinçek'in gülerek söylediği "Şehit vermeden çözüm olmaz" sözleri sosyal medyanın gündeminde

Vatan Partisi Genel Başkanı Genel Başkanı Doğu Perinçek'in bir televizyon programında İdlib operasyonu sırasında hayatını kaybeden askerlerle ilgili "Şehit vermeden çözüm olmaz" sözleri sosyal medyanın gündeminde.

Habertürk'te yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında Suriye politikası konuşuldu. Program konuklarından gazeteci İsmail Saymaz'ın "Bakın, hepimiz şunun için konuşuyoruz. Bir daha şehit vermeyeceğimiz bir gelecek için konuşmuyor muyuz?" ifadelerine Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in gülerek "Şehit vermeden çözüm olmaz" yanıtı verdi.

Perinçek'in sözleri sosyal medyanın da gündemini belirledi. Çok sayıda Twitter kullanıcısı Perinçek'e tepki verdi.

Yiğit Önder Akbulak adlı bir kullanıcı "Şehitlerin ahı sizin peşinizi bırakmaz" ifadesini kullanırken, Ayhan Sönmez adlı başka bir kullanıcı ise "Gidip şehit olan kendisi değil elbet" diyerek Doğu Perinçek'e tepki gösterdi.