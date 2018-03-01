Doğu Perinçek: Esad'ı Ankara'ya davet edeceğim

2019'da gerçekleşmesi öngörülen Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıklayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, seçilirse Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı Ankara'ya davet edeceğini söyledi. Perinçek, "Türkiye'de Suriye düşmanı, Beşar Esad'a katil diyen bir iktidar vatan savaşında başarılı olamaz" dedi. Perinçek "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a 'katil' diyerek İsrail'e hizmet ettiğini" savundu.

Perinçek "Tayyip Erdoğan ABD'nin Türkiye'yi bölme projesi ile iktidara geldi. Ancak Türk milleti buna karşı koydu. Bu planı bozdu" iddiasında bulundu.

Perinçek "Türkiye, İran, Suriye, Irak, Lübnan Azerbaycan bir araya gelme projemiz var. Bütün peygamberlerin doğduğu bu topraklarda yaşayanların bir araya gelmesiyle ABD nüfusu kadar yeni bir ülke yeni bir güç ortaya çıkacaktır" açıklamasında bulundu.

Ulusal Kanal canlı yayınında vatandaşların sorularını yanıtlayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Perinçek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sizin iktidarınızda grup toplantıları nasıl olacak?

Vatan Partisi'nde çok zengin bir özgürlük var. Vatan Partisi Genel Başkanı çıkıp milleti doldurmaz. Sırayla devlet ciddiyeti ile konuşulur. Türkiye'nin önündeki sorunlar tartışılır. Grup toplantılarında sövmeler saymalar olmayacak. Bizim kabiliyetimizde yok.

"Amerika'nın bileğini bükeceğiz"

Ergenekon sürecinin başında Türkiye'nin en değerli varlığı TSK'dır demiştiniz.

TSK'nın başarısı Türkiye'nin önünü açacak. Atatürk'ün köylü memleketin efendisidir demiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında halk köylüdür. Bizim en büyük varlığımız o dönem köylüydü. Bugün ise Mehmetçik’tir. Çünkü TSK şu anda Türkiye'nin önünü açıyor. Ama yarın ne olur o zamanın koşulları belirler. Bugün milli savaştayız. Bugün savaş karşıtlığı Türkiye'nin geleceğine kasıttır. Türkiye'nin bugün vatan bütünlüğü için yaptığı savaş 'bir vatanın bütünlüğü için yapılan savaşlar' haklıdır. Toplumları milletleri boyunduruk altına almak için yapılan savaşlar ise haksız savaştır.

Vatan Savaşı Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başarıya ulaşır mı?

ABD ile anlaştılar. Doğu ve Güneydoğu'da. O zaman ne dedik. Bu sorun silahla çözülür dedik. Bugün sorun silahla çözülüyor. PKK Doğu ve Güneydoğu'da hendeklere gömüldü. Ancak PKK'nın silah bırakma özgürlüğü yok. Amerika ne diyorsa onu yapacaktır. Tayyip Erdoğan Türkiye'nin bölünmesi projesinde getirilmişti. Tayyip Erdoğan BOP projesinde Diyarbakır'ı yıldız yapacağız diyordu. Diyarbakır hangi projede merkez olur. Amerika’nın haritası göz önüne geldiğinde ikinci İsrail'in merkezi olarak gösteriliyor. Tayyip Erdoğan ABD'nin Türkiye'yi bölme projesi ile iktidara geldi. Ancak Türk milleti buna karşı koydu. Bu planı bozdu.

Seçilince Esad'ı Ankara'ya davet edeceğim

Doğu Guta'da nedir? İsrail'in ve ABD'nin Suriye'ye karşı çeşitli tertipleri var. İsrail zaten haksız olarak Golan tepelerini yaylasını işgal etmiş. Çok stratejik Su kaynakları orada. Buradan bütün Türkiye'ye ilan ediyorum. Tayyip Erdoğan Beşar Esad'a katil diyerek İsrail'e hizmet ediyor. Güneyde İsrail, Kuzeyde de bölücü terör örgütleri bu bölünme projesine hizmet ediyor. Türkiye'de Suriye düşmanı, Beşar Esad'a katil diyen bir iktidar vatan savaşında başarılı olamaz. Vatan Partisi Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacak. Beşar Esad'ı Türkiye'ye davet edip el sıkışacağız. Terörün belini kıracağız.

Türkiye ekonomisini nasıl kurtaracaksınız?

İktidara gelince üretime yöneleceğiz. Üreterek büyüyeceğiz. Dışarıdan almanın sonu yok. İşte sona geldik. Pamuğu, sigarayı her şeyi dışardan alıyoruz. En son geldiğimiz nokta şeker fabrikaları. Özelleştirmek demek kapatmak demek. Et Balık Kurumu ile başladı. Onu da özelleştirdiler. Ne oldu. Şimdi dışardan et alır duruma geldik. Buradan söylüyorum. Kesinlikle şeker fabrikalarının kapatılmasına izin vermeyeceğiz. Şeker Pancarı üretilirken vatandaşın yetiştirdiği pancar alınıyor. Şekerden başka küspe üretiliyor. Bu da hayvan yemi olarak kullanılıyor. Üreteceğiz. Üreterek büyüyeceğiz.

Bütün bunları yaparken kaynağınız nedir?

Kaynak emektir. Emekçidir. Turgut Özal döneminden bu yana bütün üretim tezgâhları depo olarak kaldırıldı. Başka şansımız yok. Türkiye'nin borç dilenerek büyüme şansı yok. Dünyadaki bütün kalkınma böyledir. Söylediğim şeylerin dışında gümrüklerin koyulması, yerli üreticiyi koruması ile sağlanır. Dünyadaki kalkınma modeli budur. Başka bir model yoktur. Gelen yabancı yatırımcıya da yatırım şansı vereceğiz. Onlara da yatırım imkânı sağlayacağız. Zenginlikleri paylaşarak büyüyeceğiz. Zenginleşeceğiz.

CHP, İYİ Parti ve HDP ittifakına ne diyorsunuz?

HDP kimin partisidir. PKK'nın siyasi uzantısıdır. HDP kapatılmalıdır. CHP, İYİ Parti HDP'yi aralarına alarak ne yapmak istiyorlar? PKK'yı iktidar ortağı yapmak istiyorlar. CHP ve İYİ Parti'nin HDP ile ittifakı bozgunculuk yapmaktadırlar. HDP'nin 6 milyon oyu var diyorlar. Size kimin kaybedeceğini peşinen söyleyelim. HDP ile ittifak yapanlar kaybedecek. Kim HDP ile ittifak yaparsa Eksi 6 milyon oyu vardır. Eksi 60 milyon oyu vardır.

Kötü bile olsa FETÖ'ye ABD'ye karşı bir mücadele veriliyor. AK Parti'nin tekrar geri dönüşü olur mu?

BOP Projesi bozguna uğramıştır. Kerkük'te Irak ordusu karşısında silahlarını atarak teslim oldular. Sefil olmuşlardır. Rezil olmuşlardır. Türkiye ve Batı Asya'nın geleceğinde BOP ve BOP eş başkanlığı da yok.

İktidara geldiğinizde ABD üslerini KHK ile kapatacak mısınız?

Biz hangi gelenekten geliyoruz? 1970'li yıllardan bu yana ABD üslerinin kapatılması için kapılarına dayanan bir gelenekten geliyoruz. İktidara geldiğimiz zaman ABD üslerini kapatarak onları gerçek sahiplerine emanet edeceğiz. İktidara geldiğimiz zaman çıkartacağımız bir KHK ile ABD üslerini terk etmesi için bir hafta en fazla 10 gün süre vererek boşaltacağız.

Seçimlerde oy pusulaları ve zarflarda mühürler kaldırılacak. Sandık görevlileri devlet memurları olacak. Oy hırsızlığının önü açılacak. Ne yapmayı düşünüyorsunuz?

Seçimlerde sandık başkanlığı oy pusulaları damgalanıyor. Zarflar damgalanıyor. Bu sahtekârlığı önlemek içindir. Şimdi bunu kaldırarak oy hırsızlığının önü açılmış oluyor. Buna karşı tüm gücümüzle mücadele edeceğiz.

Daha önce yabancılara satılan önemli sektörlerde iktidara gelince ne yapacaksınız?

Türkiye'nin milli sermayesi de vardır. Türkiye'deki sermaye eşittir yabancı sermaye demek yanlıştır. Milli sermaye içinde yabancı sermaye oranı o kadar yüksek değildir. Biz iktidara gelince daha önce yabancılara satılan önemli sektörlerde kamulaştırma yaparak geri alacağız.

AK Parti iktidarının bütün hastaneleri kapatıp şehir hastanelerine çevirmesi söz konusu, halkın bundan haberi yok. Ne diyorsunuz?

Devletin birinci görevi topraklarında asayişi sağlamaktır. İkinci görevi ise herkese eşit sağlık hizmeti vermektir. Bizim iktidarımızda mavi kartla değil. Biz TC kimlik numarası olan her vatandaşa bedava sağlık hizmeti vereceğiz. Cumhuriyet ilk yıllardan itibaren böyle yapmıştır. Türkiye'de kıt imkânlarla salgın hastalıkları yok etmiştir. Kim yok etmiştir. Devletin sağlık kurumları bu hastalıkları bitirmiştir. Devletin sağlık kurumlarının tasfiye edilerek şehir hastaneleri üzerinden sağlık hizmeti verilmesini engelleyeceğiz. Biz iktidara geldiğimiz zaman olanları muhafaza edip geliştireceğiz. Bütün halkımıza nitelikli sağlık hizmetini bedavaya vereceğiz.

Eğitime bakışınız nedir? İktidara geldiğiniz zaman eğitimde neler yapacaksınız?

Öncelikle bütün tarikat okullarını kapatacağız. Okullarda laik eğitimi getireceğiz. Okullarda abdesthane ibadethane olmaz. Bunları kaldıracağız. Okullarda eğitim yapılacak. İsteyen eğitimden sonra gider ibadetini yapar. Bunun güvencesi de Vatan Partisi'dir. Vatan Partisi bilimsel laik ve bilimsel eğitim ilkokuldan üniversite sonuna kadar ücretsiz olarak verilecektir. Yurtlar yine bedava olacaktır. Yeter ki kaynaklarımızı insana ayıralım. Kaynaklarımızı ayakkabı kutuları yerine halkın refahı için kullanalım. Bunları yapabiliriz.

AK Parti Türkiye'yi nasıl bir aydınlığa çıkarabilir ki siz onlara başkan yardımcılığı görevi önereceksiniz?

Bir kere onlar bizi yönetmeyecek. Biz onları yöneteceğiz. Türkiye'nin önünde çeşitli güçlükler var. Bu güçlükleri aşmak için onların da yardımına ihtiyaç var. Önlerine 5 maddelik bir öneri paketimiz var. Önlerine onu koyacağız. Onları yönetebiliriz. İktidar olduğumuzda arkamızı büyük dağlara dayayacağız. En büyük dağ da Atatürk'tür.

Cumhurbaşkanı olduğunuzda Suriye ile tek devlet olacak mıyız?

Ben 6 kişilik bir heyet halinde Suriye'ye davet edilmiştik. Sayın Esad o döneme Moskova'daydı. Geleceğimiz zaman son bir yemek yedik Orada bize Esad'ın bir mesajını ilettiler. Size şunu teklif ediyoruz. Tek bir devlet olarak birleşelim. Atatürk'ün 1920-21 yılında Türkiye Irak ve Suriye bir ortak devlet projesi var.

Suriye ve Irak devletleri bağımsızlıklarını kazandığı zaman bir konfederasyon içinde tek devlet olma projesi var. Vatan Partisi'nin Batı Asya Birliği diyoruz. Türkiye beş ülke beş deniz diye Sayın Esad da savunuyor. Türkiye, İran, Suriye, Irak, Lübnan Azerbaycan bir araya gelme projemiz var. Bütün peygamberlerin doğduğu bu topraklarda yaşayanların bir araya gelmesiyle ABD nüfusu kadar yeni bir ülke yeni bir güç ortaya çıkacaktır.

Çocuk istismarcıları konusunda ne yapacaksınız?

Benim gençliğimde meydana gelen kriminal olayları parmakla sayabiliriz. Bu neden Cumhuriyetin getirdiği eğitimle bu olaylar çok azdı. Esas suçu ortadan kaldıran şey ekonomik sömürü ve baskının olmayışı, eğitim ve yurttaş yetiştirmekle bu sorunun üstesinden geliriz. Ortaçağdan gelen eğitimle bu işin üstesinden gelemeyiz. Cumhuriyet eğitimiyle, eşit ekonomik imkânların sağlanması ile bu denge kurulur. Amaç suçluları karanlıklara gömme kafasında değiliz. Biz devlet olarak suç işleyenleri de eğiterek bu suçların üstesinden geleceğiz. İyi hal indirimi konusu ise Ceza Hukuku'nu bilmeyen insanların ağızlarına aldıkları ilk tepkidir. İnsanları topluma kazandırmaktan vazgeçtiğinizi gösterir. Devletin temel görevi suçu ortadan kaldırmak için gerekli ortamı sağlamaktır. Bertoliççi'nin Son İmparator filminde bunu görebiliriz.