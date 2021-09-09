Doğu Perinçek: Erdoğan'ın etrafında dalkavuk ağı var, birilerinin doğruları söylemesi lazım

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Yargıtay’ın yeni hizmet binası açılışında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın ile birlikte Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın da cübbesiyle dua etmesiyle başlayan tartışmaya katıldı. "Burada sorun Ali Erbaş'ta değil, hükümetimizde. Ali Erbaş'a gel burada dua oku diyen bir hükümet var” diyen Perinçek, “Burada sorun Ali Erbaş'ta değil, hükümetimizde. Ali Erbaş'a gel burada dua oku diyen bir hükümet var” dedi.

Ulusal Kanal'da Çıkış Yolu programında gündeme dair açıklamalarda bulunan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Erdoğan'ın çevresini işaret ederek "Çöken rejimler halkla arasına duvarlar çeker, çöken rejimler şatafatlı saraylar yapar. AK Parti'nin inişte olduğu ve kaybettiği kesin. Erdoğan'a birilerinin doğruları söylemesi lazım" ifadelerini kullandı. Perinçek, Erdoğan’ın etrafında “dalkavuk ağı” olduğunu ifade etti.

Perinçek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“En güzel laiklik tarifidir”

“Türkiye'nin aldığı mesafeler var. Din bizim vicdanlarımızda. Anayasanın çok açık bir hükmü var: Devletin toplumsal, ekonomik, siyasal temeli ve faaliyeti din esaslarına göre yönetilemez. En güzel laiklik tarifidir. Din esaslarına göre toplum düzeni kurulamaz, yargı faaliyeti, adalet dağıtımı da din esaslarına göre olamaz.”

“Dinsel inançlar adalete ve yargıya yansıyamaz. Adaleti kutsal kitaplara göre dağıtmaya kalkarsanız, hırsızın elini kesersiniz, kısas uygularsınız. Miras hukukunda kadının eşitliğini kabul etmezsiniz. Ve dört eşliliğe de izin verirsiniz. İnanç insanların gönlünde ve vicdanlarında kalacak.”

“21. yüzyılda toplum düzeninin siyasal iktidarı, kültür ve ekonomi düzlemlerini din esaslarına göre düzenleyemezsiniz. Bütün kuvvetler sizden yana olsa yine düzenleyemezsiniz. 7.yüzyılın kurallarıyla 21.yüzyılı düzenleyemezsiniz.”

“Sayın Tayyip Erdoğan'ın etrafında dalkavuk ağı var”

“Sayın Tayyip Erdoğan'ın etrafında dalkavuk ağı var. Gerçeklerin ona söylenmediğini görüyorum. Çöken rejimler halkla arasına duvarlar çeker, çöken rejimler şatafatlı saraylar yapar. AK Parti'nin inişte olduğu ve kaybettiği kesin. Erdoğan'a birilerinin doğruları söylemesi lazım.”

“Tehditlere karşı çay paketi atarak, dualar okuyarak karşı koyamazsınız”

“AK Parti yönetimi iniştedir. Onun karşısında Biden tayfası var, ABD'nin kaos planı var. PKK'yı HDP'yi devletin içine sokma girişimleri var. Dursun Çiçek, PKK'ya 2 tane bakan veriyor. CHP açıkça PKK ile HDP ile ortak koalisyon yönünde açıklamalar yapıyor. Bu tehditlere karşı çay paketi atarak, Yargıtay'ın açılışlarında dualar okuyarak karşı koyamazsınız.”

“Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriye açıklaması çok olumlu”

“Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriye açıklaması çok olumlu. Dışişleri Bakanı Suriye PKK'yı bitirmeye hazır tespitini açıklıyor. Suriye ve Mısır politikasında Vatan Partisi'nin dedikleri noktaya geldiler. Bundan sevinç duyuyoruz.”