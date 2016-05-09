Doğu Perinçek: Davutoğlu ABD'nin adamı!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin İzmir İl Kongresi'nde ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bir yayınında çıkan makaleyi cebinden çıkararak gösterdi ve başlığının ‘'ABD'nin Ankara'daki en yakın adamı Davutoğlu gidiyor’’ olduğuna dikkat çekti. Perinçek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı işaret ederek, "ABD'nin BOP eş başkanı da gidicidir" dedi.

Vatan Partisi İzmir 10’uncu Olağan İl Kongresi, İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kongrede mevcut İl Başkanı Rıfat Mutlu’ya Necmiye Ertan rakip oldu. Yaklaşık 800 kişinin katıldığı kongrede konuşan Perinçek, Türkiye’de sistemin tıkandığını öne sürerek, Anneler Günü’ne atıfta bulundu ve Türkiye’nin yeni bir doğuma hazırlandığını söyledi. DHA’nın aktardığı habere göre Perinçek, kongre salonundakilere şöyle seslendi:

“9 ay 10 gün doldu. Türkiye doğum yapacak. Mevcut sistem çıkmazda. Bir yılda üç kez seçim olur mu? Dünyanın neresinde bir yılda üç kez seçim yapılıyor? Demek ki bu sistem yürümüyor. Seçim yapılıyor hükümetler kuruluyor, yürümüyor. Bu sistemin gelip bir yere dayandığını gösteriyor. AKP, CHP, MHP, HDP hepsi bölünüyor. Sistem gelmiş bir duvara dayanmış. Türkiye doğum yapacak. Türkiye halkçı, devletçi, milliyetçi, cumhuriyetçi çizgisine gelecek. Vatan Partisi burada; Türkiye’nin umudu çözümü, programı ve siyasetiyle. Bizim kaldığımız hücrelerde bizi yargılayan hakimler yatmaktadır. Bu bir doğum haberidir.”

Perinçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Fethullah Gülen terör örgütünün o hücrelere tıkılması ve bizim oradan çıkmamız Türkiye’nin büyük bir çözüme gittiğini gösteren doğum haberidir. Erdoğan da onun ortağı idi. Şimdi Türkiye Tayyip Erdoğan rotasından çıktı. Türkiye Atatürk’ün çizgisi rotasındadır. Silivri duvarı yıkıldı. Duvarın içinden çıkan Türk ordusu 24 Temmuz’da bölücü terör örgütünün üzerine yürüdü. ABD kuvvetlerini hendeklere gömüyor. Bunlar Silivri duvarlarının yıkılmasının tarihi sonucudur. Yargının, polisin içinden FETÖ temizleniyor. Yargıtay da verdiği kararlarla Mehmetçik oldu.”

“Türkiye doğuracak, anne olacak, yaratacak”

Perinçek, Asya ülkeleriyle işbirliği yapmak gerektiğini de belirterek, şöyle konuştu:

“Bölücü terörle mücadeleyi kesin kalıcı zafere ulaştırmak için Türkiye’nin Suriye, Irak sınırlarının ötesindeki yuvalanmaları ortadan kaldırmak gerekir. Asya ülkeleriyle işbirliği yapmak gerekiyor. Türkiye artık borçlanma ekonomisiyle devam edemez. Atlantik’te boğuluyor, parçalanıyor. Bir yıl içinde ödenmesi gereken borç 250 milyar dolar. Hangisi gelse çözüm yok. Vatan Partisi Türk mucizesi denen 1930’larda büyük başarıya imza atan devrimciliği yeniden gerçekleştirecek. Türkiye Asya’da nefes alıyor. En büyük ticaret ortağı Rusya, ikinci ticaret ortağı Çin, diğeri Almanya. Türkiye ekonomisi Asya’da nefes alıyor ama kollar Atlantik’e bağlanmış. Bu çelişkiyi Türkiye çözecek. Türkiye doğuracak, anne olacak, yaratacak. Türkiye şimdi anne olacak ve doğuracak. Türkiye üretim ekonomisini doğuracak. Dışarıdan et, süt, pamuk, saman ithal eden Türkiye doğuracak. Asya kapılarını açacağız. Gladyo, mafya, tarikat rejimi iflas etti. Emekçilerin söz sahibi olduğu bir Türkiye! Türkiye bunun doğumunu yapacak. Size masal anlatmıyorum. Biz nasıl Silivri’ye girerken bunların yıkılacağını söyledik, mahkemelerde yüzlerine ‘biz çıkacağız, siz gireceksiniz’ dedik. Suriye, Irak, İran, Çin’e açılacağını söylüyoruz.”

“ABD’nin yakın adamı gidiyor”

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın bir yayınında çıkan makaleyi cebinden çıkararak gösterdi ve başlığının, “ABD’nin Ankara’daki en yakın adamı Davutoğlu gidiyor” olduğunu belirterek, “ABD’nin BOP eş başkanı da gidicidir. Türkiye’de saflaşma arttı. ABD’nin bir başka adamı da diyor ki ‘ona haklarımız helal olsun.’ Bitmiş olan sahte, vatansız soldan partimize bulaşan, sirayet eden birtakım yanlışlar var. Bunu Vatan Partisi olarak ortaya koymak zorundayız” dedi.