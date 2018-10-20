Doğu Perinçek: Ateist değil Müslümanım

Yeni Akit yazarı Mehmet Koçak, araştırmacı-tarihçi–yazar Mustafa Armağan ile birlikte görüştükleri Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in kendilerine “Ben ateist değil Müslüman’ım” dediğini aktardı.

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen görüşmede Perinçek’in bayram namazlarını kaçırmadığını, cumalara ise gitmeye çalıştığını söylediğini kaydeden Koçak, Yeni Akit gazetesinin bugünkü (20 Ekim) nüshasında yayımlanan köşe yazısında Perinçek’in şu görüşlerine de yer verdi:

“Hz Peygamberimiz müstesna bir insandır. Zulme karşı birleştirici olan ümmet anlayışıyla kabileleri İslam’ın temel prensiplerinde birleştirmeyi başaran büyük bir devrimcidir.

Ümmetin birleştirici ruhundan uygarlıkla bütünleşen medeniyetler doğmuştur. İslamiyet ile Türkler, ticaret ve medeniyet ile ahlaki değerleri yüceltmişlerdir. Ümmet anlayışı ile de çeşitli etnik kökenden gelen toplulukları bir arada tutmuşlardır.

Bugün İslam dünyasındaki dağınıklık ancak ümmet anlayışıyla aşılabilir.”

*Mehmet Koçak’ın yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.