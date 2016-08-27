Doğu Perinçek: Atatürk'ün elektrikçileri lazım

İzmir Buca Atlı Spor Kulübü’nde düzenlenen kahvaltılı kitap imza gününe katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek bir konuşma yaptı. Perinçek, “Türkiye büyük karara gidiyor bu dünya dengelerini etkileyen bir gelişme. Türkiye şu anda o büyük kararın içerisine girmiştir. Bakın en son yaşadığımız tarih, tarih yapan bir süreçteyiz. Vatan Partisi artık tarih yapıyor. Bu süreç 24 Temmuz’da başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, polisin, korucumuzun; PKK’nın üzerine yürümesiyle Amerika’nın kara gücünün üzerine yüründü. Türkiye PKK’yı ve ABD’yi hendeklere gömdü. Savaş sınırlarımızın ötesine Suriye’nin kuzeyine genişledi, bütün dünyanın katıldığı, cepheleştiği bir coğrafyada yaşıyoruz. O sürecin kritik noktasında Amerika Birleşik Devletleri 15 Temmuz’da darbeyi yaptı. Sonuç Amerika yenildi” dedi. Perinçek’in konuşması sırasında mikrofon arızası yaşanınca, partililer “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atmaya başladı. Perinçek slogana “Böyle bağırmakla mikrofon düzelmez. Buraya Atatürk’ün elektrikçileri lazım” karşılığını verdi.

“Amerika tasfiye oluyor”

“Amerika’nın Türk ordusu içerisindeki silahlı gücü bir gecede tasfiye oldu. Arkasından görüyorsunuz yargıda, poliste, ekonomi alanında Fethullahçı Terör Örgütü temizleniyor. Bu Türkiye için çok önemli bir gelişme. Ne yazık ki aydınlarımız, Atatürkçülerimiz bu sürecin farkında değil, herkes birbirine kötü haberler veriyor, ‘ne kötü günler yaşıyoruz’ diyorlar. Hayır, kötü günler yaşamıyoruz, umutlu bir geleceğe ilerliyor Türkiye. Fethullahçı Terör Örgütü eziliyor, PKK hendeklere gömüldü. Türkiye bu süreçte gerçek dostlarını buluyor. Suriye’si, İran’ı, Rusya’sı ve Çin’i ile Türkiye kamp değiştiriyor” diyen Perinçek’in konuşması sırasında mikrofonda ses problemi yaşandı. Partililer, hep bir ağızdan “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye bağırdı. Perinçek de, “Böyle bağırmakla mikrofon düzelmez. Buraya Atatürk’ün elektrikçileri lazım” dedi. Perinçek, konuşmasının ardından kitaplarını imzaladı.