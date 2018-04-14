Doğu Perinçek: AKP'yi protesto ediyoruz; Amerika'nın yanında durmak sizi Müslüman yapmaz

Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği izinle ABD ve müttefikleri Fransa ile İngiltere'nin Suriye'ye düzenlediği hava saldırısını değerlendirdi. "Müslümanların vurulmasını destekleyen AKP hükümetini protesto ediyoruz" diye konuşan Perinçek, "Amerika'nın yanında durmak, sizi Müslüman yapmaz" değerlendirmesinde bulundu.

İşte Perinçek'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Sınıra gidiyorum"

“Suriye devletinin, Suriye ordusunun, Suriye milletinin, kardeşlerimizin, komşularımızın yanındayız. Yüreklerimiz onlarla birlikte çarpıyor. Amerikan emperyalizmine karşı verdikleri bu kahramanca direnişi destekliyoruz. Şimdi Gaziantep'e gidiyorum. Sınırdan da komşularımıza elimi uzatacağım ve onlara Türk milletinin desteğiniz ifade edeceğiz.

"Bu hükümet haçlının hükümeti"

ABD'nin füzelerini memnuniyetle karşıladığını açıklayan hükümet, mazlumların, müslümanların vurulmasını memnuniyetle karşılayan Tayyip Erdoğan hükümeti, Türk milletini kesinlikle temsil etmiyor. Bu nasıl müslümanlık, bu nasıl komşuluk, bu nasıl kardaşlık. Bu hükümet haçlının hükümeti. Müslüman dünyası bu haçlıları 1200 yıldır tanıyor. Bütün komşularımıza söz veriyoruz. Türkiye bu hükümetten kurtulacak ve komşularımıza dost olan Vatan Partisi'nin merkezinde olduğu bir hükümet kuracak.

"Hiçbir füze ABD'yi kurtaramaz"

ABD'nin bu saldırısının hiçbir kıymeti yoktur. ABD yenilmiştir. Hiçbir füze ABD'yi kurtaramaz. Ortadoğu'nun mazlum halkları Amerika'yı yenmiştir. Şu anda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Erdoğan'ı alkışlıyor. PKK ve FETÖ ile aynı safa düştüler. ABD'nin istediği bir hükümet konumuna düştüler.