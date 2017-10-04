Doğu Perinçek: AKP'li vekillere operasyon yapılacak

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "AKP büyük darbe yedi. Bugün Meclis'te o sıralarda hâlâ oturuyorlar ama bir süre sonra onlara da operasyon yapılacak” iddiasında bulundu.

Perinçek, KRT TV'de Sorguluyorumprogramında, Ferit Atay'ın sorularını yanıtladı.

OdaTv'de yer alan habere göre, ABD'nin Suriye politikasının iflas ettiğini belirten Perinçek, ABD’nin IKBY'nin yönetimini Barzani yerine PKK’ya teslim edeceğini söyledi.

Irak'taki gelişmeler üzerine bölge ülkeleri birbirine yakınlaştığına dikkat çeken Perinçek, “​Bizim değil bölgede Amerika'nın etrafı sarıldı. Bölge ülkeleri birbirinin dostluğuna mecbur. Türkiye ile bölge ülkelerinin dostluğu pekişirse güvenlik sağlanır. Barzani, Suriye, İran, Rusya FETÖ ABD ile işbirliği, İsrail projeleri iflas etti. Batı Asya projeleri kazanıyor” dedi.

“​Rusya'ya, İran'a ve ​Irak'a güvenmezsek Türkiye'yi koruyamayız” diyen Perinçek, “​Vatan partisi ne yapıyor. Bölge ülkelerini ziyaret ediyor. Sürece müdahale ediyor. Türkiye'nin toprak bütünlüğü ve ekonomik özgürlüğü bölge ülkeleri ile işbirliğine bağlı” ifadelerini kullandı.