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Doğu Perinçek, AKP'yi eleştirdi: Türkiye iflas noktasına geldi

16 Temmuz 2020 00:14

Son dönemde AKP'ye ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek açıklamalarıyla gündeme gelen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, hükümeti eleştirerek, "Türkiye iflas noktasına geldi" dedi.

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