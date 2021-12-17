Doğu Perinçek: 500 milyar dolara yakın dış borç altında olan bir ülke iflas noktasındadır

Zaten ABD'den telefon alamayacak duruma düşmüşsünüz. Evet, beğenilmeyen telefonlar kullanılacak sonra da beğenilen telefonları üreteceğiz. Bu zihniyet, 'otomobil yürümüyor, pervane çalışmıyor' diyerek üretici suçlandı. Amerikan otomobili daha iyi deyip aldığımız zaman yalın ayak dolaşacağız. alman otomobili gelmeyecek. Vatan Partisi iktidarında ABD'den Çin'den otomobil gelmeyecek, Türkiye'de üreteceğiz."

"İlk başta kaliteli olmayacak belki ama sonra kalitelisini yapacağız"

"Türkiye'nin önünde kolay bir kalkınma yok. Türkiye Çin'den çok daha iyi bir başlangıç noktasında. 1949 yılındaki Çin'e baktığınız zaman Türkiye onunla kıyaslanmayacak bir durumda. Çalışkan iş gücü, iyi bir coğrafya ve sermaye birikimi var. Kolay bir öneri Türkiye'de yok. Telefonu Türkiye'de yapacağız. İlk başta kaliteli olmayacak belki ama sonra kalitelisini yapacağız. İktisadi gelişmeler de zamanla olacak. Hiçbir şey bir anda olmuyor. Türkiye'nin bulunduğu yeri önce bir görelim. En hızlı ulaşacağımız bir çözümü sunuyorum."

"Bin dolar getirirsen dolar mevduatın olur"

"Fiili dolar getirmeyenin hesabında dolar olmayacak. Bin dolar getirirsen dolar mevduatın olur. İkincisi dışarıya kaçırılmış olan bütün dövizleri onların hepsini çok radikal tedbirlerle hepsini tekrar Türkiye'ye getireceğiz. Türkiye'deki kazançlarını dışarı götüren ihracat yapanlar getirmeyenlerden toplayacağız. Bunu yapacağız. Bunlar yüzünden çiftçi gece uyuyamayacak. Radikal yöntemlerle dışarıdaki paralar gelecek. Ben getirtirim. Eğer ki Türk milletini düşünüyorsam, çiftçi tohum atsın istiyorsam getirtirim. Vatan Partisi'nden başkası da getiremez.

Vatan Partisi Fetullah terör örgütüdür, dedi. Yargıtay değil cemaat dedi. Vatan Partisi'nin dediği oldu. Demek ki Vatan Partisi önünü gören ve çözüm üreten bir parti. Vatan Partisi'nin sihri 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir." Bilimseliz. Türkiye nereye gidiyor görebiliyoruz. Şu anda köy kahvelerinde insanlar ben konuştukça alkışlıyor. Kaynakları çiftçiye, sanayiye tashih edeceğim, kaynakları arttıracağım dediğim zaman insanlar ayağa kalkıyor. Sandığa artık böyle gidecekler. Ciğerleri yanmıyordu. Vatan Partisi sistem içinde yürünmeyeceğini 40 yıl önceden gören bir parti. Bu sistemin iflas ettiğini artık herkes görüyor. 2001 krizi daha çok finans kriziydi. Bugünkü tamamen sistemle ilgili. 1980'de kurulan sistem bitmiştir."

"En sonunda bankaların 80 milyar karına el konulacak"