Doğu Perinçek: 500 milyar dolara yakın dış borç altında olan bir ülke iflas noktasındadır

"Ben de bir asgari ücretliyim"
"İhracat odaklı bir ekonomi bizi ithalat patlamasına getirdi"
"Kapıları açan ekonomi, sonuç itibarıyla iflas etmiştir"
"Bu program 6 ayda meyve vermeye başlar"
"İthalat yükünü azaltmak için ithal ettiklerinizi kendiniz üreteceksiniz. Özel teşebbüs kar peşinde koşuyor. Devlet doğrudan fabrika açabilir. Bu program 6 ayda meyve vermeye başlar. Nasihat verileceğine özel teşebbüse o para, kamuya girer ve piyasa canlanır. Bankalar 10 ayda 80 milyar kar etti. Vatan Partisi yönetiminde 8 milyar yeter. Bir kanun çıkarır 72 milyar alır, çiftçiye dağıtırız. Küçük orta sanayici canlansın, hemen canlanır ekonomi. Türkiye'nin ithalatı da ihracatı da artacak."
"Vatan Partisi iktidarında ABD'den Çin'den otomobil gelmeyecek, Türkiye'de üreteceğiz"
Zaten ABD'den telefon alamayacak duruma düşmüşsünüz. Evet, beğenilmeyen telefonlar kullanılacak sonra da beğenilen telefonları üreteceğiz. Bu zihniyet, 'otomobil yürümüyor, pervane çalışmıyor' diyerek üretici suçlandı. Amerikan otomobili daha iyi deyip aldığımız zaman yalın ayak dolaşacağız. alman otomobili gelmeyecek. Vatan Partisi iktidarında ABD'den Çin'den otomobil gelmeyecek, Türkiye'de üreteceğiz."