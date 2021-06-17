Doğu’nun işsiz gençleri kripto para ile gelecek kurma arayışında

Türkiye’nin Doğu illerinde ekonomik durumu iyi olmayan gençler hayallerini kripto paralarla gerçekleştirebilme arayışında.

Dünya Ekonomik Forumu verilerine göre, sanal ve devletlerin düzenlemelerinden bağımsız kripto para piyasasının Avrupa’daki lider ülkesi Türkiye. Kıtada, nüfusa oranla en çok kripto para kullanan ülke olan Türkiye dünyada da beşinci sırada. Özellikle pandemi sürecinde farklı kripto paraların değerlerinin yeni zirveleri görmesi, iniş çıkışlı grafiklere rağmen kısa yoldan para kazanmak isteyen gençleri de bu alana yöneltti.

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nın haber portalı, Gazetecilik Platformu'ndan Yusuf Özgür Bülbül'ün haberine göre, Muş’ta ücretli öğretmenlik yapan Türkçe öğretmenliği bölümü mezunu Yusuf, arkadaşları aracılığıyla kripto para piyasasına girmiş. Kripto para işlemleri, çevresinde kumar olarak algılandığı için soyadını vermek istemiyor. Mezuniyeti sonrası beş yıldır KPSS’ye hazırlanıyor, hayali atanarak kadrolu öğretmenlik yapmak. Kripto para alım satımıyla hazırlık sürecinde çalışmak zorunda kalmadığını, cüzi de olsa masraflarını çıkarmaya çalıştığını belirtiyor ve ekliyor: “Kimseye yük olmamak için elimde olan birikimimi altcoinlere yatırarak, atanana kadar kimseye muhtaç olmadan hayatımı idame ettirmeye çalışıyorum”.

“Ekonomik koşullar bizi bu ‘âleme’ itiyor”

Kripto para piyasasına yönelenlerden Muhammed Anva da, İletişim Fakültesini bitirdikten sonra mesleki olarak yeterli iş imkânları olmadığı için yeniden sınava hazırlandığını anlatıyor. Anva, iyi bir bölüm okuyabilmek için vakıf üniversitelerinden birisini tercih etmek durumunda olduğunu söylüyor. Okumak istediği bölüm özel öğretmenlik. Kripto para piyasasını “sanal borsa” ve bir dönem için sıklıkla kumar çevreleri için kullanılan tanımla “âlem” olarak nitelendiriyor. “Biraz kendi imkânlarımla, biraz da sanal borsada kazanabileceğimi üzerine ekleyip yüzde 50 ya da yüzde 25 bir peşinatla eğitim öğretimime başlamak istiyorum. Tabii ekonomik koşullar bizleri bu borsaya ya da âleme itiyor. Çevremdeki birçok genç, üniversite ya da yüksek lisans eğitiminden ziyade bu âlemde bir şeyler kazanabilmeyi tercih ediyor.” diyor. Anva, eğitim hedeflerini gerçekleştirebilmek için kısa vadede kazancını artırmasının kaçınılmaz olduğu görüşünde: “Uzun vadeli bir süreç için, benim çok zengin olup sabırla beklemem lazım. O zaman da eğitim için çıktığım yolda tökezlerim. Kısa vadede plan projelerimi geliştirmek amacıyla, günümüzün bu gelir kaynağı, risk dolu da olsa tercih sebebim”.

"Doğu ve Güneydoğuya da sıçramış durumda"

Ağrı’da yaşayan gazeteci Hüseyin Arslan ise, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde gençlerin en büyük umudunun kripto paralar olduğunu dile getiriyor: “Ülkemizde bir inşaat işçisinin aldığı maaşı dakikalar içinde kazandıran bu para birimi, şimdiden bazı alışveriş sektörlerinde karşılık bulmaya başladı. Koronavirüs sürecinde evde kalan insanların dijital dünya ile daha çok vakit geçirmesi sonucu tetiklenen bitcoin, ülkemizin işsizlikte üst sıralarda olan Doğu ve Güneydoğuya da sıçramış durumda”. Arslan eğitim ya da istihdama dahil olmayan gençlerin, uzun boş zamanlarında kripto para alım satımına yöneldiklerini vurguluyor ve çevresinde kripto para hesabı olanların her geçen gün arttığını belirtiyor.