-Doğu Kudüs'te yeni Yahudi konutlarına kınama ANKARA (A.A) - 08.12.2011 - Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Doğu Kudüs'te yeni Yahudi konutlarının inşasına onay vermesini kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ''İsrail hükümetinin, işgal altındaki Filistin topraklarında yürüttüğü yerleşim faaliyetlerine yenilerini ekleyerek, Doğu Kudüs'teki Pisgat Zeev Yahudi yerleşiminde 650 yeni birimin inşasına izin vermesinin ve Batı Şeria'da bulunan Şilo'daki 119 yasadışı yerleşim birimini geriye dönük olarak yasaya uygun ilan etmesinin'' şiddetle kınandığı belirtildi. Açıklamada, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı olarak ve uluslararası toplumun tüm çağrılarına rağmen, ısrarla sürdürdüğü yerleşim faaliyetlerinin barış sürecinin canlandırılmasının önündeki en büyük engel olmaya devam ettiği ve iki devletli çözüm vizyonunu ciddi biçimde tehlikeye soktuğu kaydedildi. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e Ortadoğu'da kalıcı barış konusunda uluslararası hukuktan kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirmesi ve barış zeminini tahrip eden tüm faaliyetlerine derhal son vermesi yönündeki çağrısını yineledi.