Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimi artıyor

T24- İsrail'de Kudüs Planlama ve İnşaat Komisyonu, hem Ortadoğu'da hem de İsrail - Amerika hattında gerilimi artıracak bir adım atıyor. Kudüs şehrinin önümüzdeki yıllarını belirleyecek master plan hazırlandı. Plan, gelecekte kurulacak bir Filistin devletinin başkenti olması düşünülen Doğu Kudüs'te, Yahudi yerleşimlerini artırıyor.



İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, Doğu Kudüs inşaatları, İsrail ile Arapları karşı karşıya getirdi. Washington ile Netanyahu hükümetinin arasını bozan inşaatlar, İsrail-Filistin dolaylı görüşmelerini de raydan çıkardı.



Ancak Kudüs Planlama ve İnşaat Komisyonu, ateşe körükle gitmekten kaçınmıyor.



İsrail'in etkili gazetelerinden Haaretz'in haberi göre, Kudüs master planı hazırlandı. Doğu Kudüs de dahil olmak üzere şehrin tamamında, Yahudi yerleşimleri genişletilecek.



Arap nüfusun yeni yerleşim ihtiyacının ise sadece yarısı karşılanacak.



Doğu Kudüs'te Filistinliler için 13 bin 500 yeni konut öngörülüyor. Bu, 2030 yılına kadar Arap nüfusun ihtiyacının alt sınırının yarısı.



Filistinlilere şehrin kuzeyinde ve güneyinde yerleşim inşası için alan ayrılıyor. Ancak şehrin tarihi merkezinde, özellikle kutsal yerler yakınlarında Arap yerleşimleri kısıtlanıyor.



Buna karşılık, Yahudi yerleşimleri için ağırlıklı olarak Doğu Kudüs'te alan ayrılıyor.



Doğu Kudüs'ün Silvan mahallesinin ortasında bulunan ve Hazreti Davut şehri olarak bilinen alanda, yerleşim inşası öngörüyor.



Geçen hafta, Kudüs belediyesi aynı alanda turizm kompleksi yapılacağı iddiasıyla, Filistinlilere ait 22 evin yıkılmasını öngören bir planı onaylamıştı.



Master plan, önce Kudüs Planlama ve İnşaat Komisyonu oturumunda görüşülecek.



İlgili tarafların plana itiraz için 60 günü var. Bir kez kabul edildikten sonra, planın ana hatlarının değiştirilmesi çok zor.



Önerinin Amerika ve İsrail arasında ilişkileri bir kez daha germesi olası. Zira Obama yönetimi, Netanyahu hükümetine, "Doğu Kudüs'ün statüsü belli olana kadar her türlü inşaat faaliyetini durdurun" talebini iletmişti.