Doğu Kudüs’te Yahudi inşaatlarına tepki artıyor



T24 - İsrail’in Doğu Kudüs’te 20 konut inşa etmek için Shepherd Oteli’ni yıkması uluslararası tepkilere yol açtı. Avrupa Birliği'nin diplomatları tarafından hazırlanan bir raporda da İsrail’e sert eleştiriler yöneltildi.

İsrail Batı’dan gelen tepkilere rağmen Filistin bölgelerindeki Yahudi yerleşim birimi inşaatlarını sürdürüyor. İsrail yıkılan Shepherd Oteli’nin yerine 20 konut inşa etmeyi planlıyor. İsrail’in oteli yıkıp yerine konut inşa etme planı uluslararası tepkilere yol açtı.

Barışa engel

Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton bölgedeki bu gelişmelerin İsrail ile Filistin arasında iki devletli çözüme giden barış çabalarını engellediğini belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon da İsrail’i konut inşaatları için atılan tüm adımları durdurması yönünde tekrar uyardı. Ban Ki Moon Filistin bölgesinin tam kalbinde planlanan bu projenin Araplar ile İsrail arasındaki gerilimi arttırdığını söyledi.

Yasa dışı inşaat

Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton da İsrail’in 20 konut planını barışı aksatan yeni bir ‘yasa dışı inşaat' olarak değerlendirdi. Batılı ülkelerden gelen bu tepkilerin ise ne kadar etkili olacağı merak konusu. Çünkü bundan altı ay önce Catherine Ashton’un yaptığı açıklama bölgenin kaderini değiştirmedi:

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“Anlaşma sağlanması konusunda çatlaklar olduğu biliniyor. Kanımca güven verici önlemler gerekiyor. Aynı zamanda da barış sürecine zarar verecek şeylere izin verilmemeli. Doğu Kudüs’teki yeni yerleşim birimi inşa edilmesinden duyduğum kaygıyı dile getirmek eminim ki sizi şaşırtmayacaktır.”

İşte bu altı ay önce yapılan yumuşak uyarılar İsrail’i durdurmaya yetmedi. Doğu Kudüs’te inşaatlarsa tüm hızıyla sürüyor.

Yıkılan Shepherd Oteli’nin yerine Yahudiler için bir din okulu ile konut inşa edilecek. Shepherd Oteli 1967’de İsrail’in Doğu Kudüs’ü işgalinden sonra Amerikalı Yahudi Irvin Moskowitz’e satılmıştı.

Filistinlilerin can kaygısı

Filistin Özerk Yönetimi’nin Kudüs’ten sorumlu üst düzey yöneticilerinden Faysal Hüsseyini dünya devletlerine Filistinlilere destek vermeleri çağrısında bulundu:

“Bu kentte uluslararası bir korumaya ihtiyacımız var. Bu çok önemli çünkü burada bizim ve çocuklarımızın hayatı tehlikede. Mal varlıklarımızın geleceği tehlikede. “

Diğer yandan Avrupa Birliği'nin Doğu Kudüs ve Ramallah’taki diplomatları tarafından hazırlanan raporda İsrail’e karşı daha sert bir ifade yer alıyor. Raporda, AB’nin Doğu Kudüs’ün Filistinlilerin başkenti sayılması öneriliyor. Ayrıca İsrail’in Doğu Kudüs’teki Yahudi yerleşim birimi inşaatlarını genişlettiği ve Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerinde bulunulduğu belirtiliyor. Raporu hazırlayan diplomatlar Avrupalı temsilcilere ve politikacılara işgal altında bulunan İsrail Hükümeti’nin bürolarını ziyaret etmeme tavsiyesinde bulunuyor. Ayrıca şiddet yanlısı Yahudi yerleşimcilerin de AB’ne girişinin yasaklanması öneriliyor.

İsrail kararlı

İsrail Hükümeti ise geri adım atmıyor. Doğusu da dahil olmak üzere Kudüs’ün tamamının İsrail’in başkenti olduğunu öne sürüyor. İsrail’in Bilim ve Teknoloji Bakanı Daniel Hershkowitz:

“Kudüs İsrail’in başkenti. Kudüs ve bu bölgenin tümü hukuka uygun şekilde elde edildi. Burada konut inşaat etmek Kudüs’ün yaşam kalitesini yükseltecektir.”

Görüşmeler yeniden başlayacak

Bölgede yaşanan tüm gerginliğe karşın Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı İsrail ve Filistinli temsilcilerin Washington’da dolaylı bir görüşme için bir araya geleceğini açıkladı. ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi George Mitchell’in de görüşmelere katılacağı belirtildi.