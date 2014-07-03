Doğu Kudüs'te gerilim tırmanıyor



Görgü tanıklarının ifadelerine göre 16 yaşındaki Filistinli genç Muhammed Ebu Hüdayr dün sabah saatlerinde Doğu Kudüs'teki bir tramvay istasyonunda üç İsrailli tarafından zorla bir otomobile bindirilmişti. Birkaç saat sonra gencin cesedi kentin batı kesiminde ormanlık alanda bulunmuştu. Öldürülen üç İsrailli gencin cenazesinden bir gün sonra meydana gelen olay Filistinlilerin büyük tepkisine neden oldu.

Yoğun protesto gösterilerinin düzenlendiği Gazze Şeridi’nde İsrail güvenlik güçleri birçok noktaya hava saldırısı düzenledi. Filistinli güvenlik güçlerinin verdiği bilgiye göre hava saldırılarında en az 9 Filistinli yaralandı. Protesto gösterisi için çağrıda bulunan Hamas, Filistinli gencin ölümünden ve diğer suçlardan "yerleşimci sürüsünün" sorumlu olduğu ve İsrail'in bunun “bedelini ödeyeceği” açıklamasını yaptı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise bir grup maskeli Filistinli polisle çatıştı. Kurtarma ekiplerinin verdiği bilgiye göre en az 65 kişi yaralandı. Yaklaşık bir düzine gösterici gözaltına alındı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu dün akşam gelişmeleri değerlendirmek için güvenlik kabinesini toplamıştı. Ancak uzmanlara göre Filistinli gencin ölümü İsrail'in bu konudaki manevra alanını oldukça kısıtladı. Gerek İsrail gerekse Filistinli yetkililerden "Kimsenin kendi kendine hukuk aramaması" çağrısı yapıldı. Filistin Özerk Yönetimi Lideri Mahmud Abbas, İsrail hükümetini Yahudi yerleşimcilerin saldırılarını engelleyerek yaşanan kaosu durdurmaya çağırdı.