Doğu Kudüs'te Filistinliler ve aşırı sağcı gruplar karşı karşıya geldi: 100'den fazla yaralı

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Doğu Kudüs'te aşırı sağcı Yahudi aktivistler, Filistinliler ve İsrail polisi arasında çıkan olaylarda 100'den fazla insan yaralandı.

Şiddet olayları polisler Filistinli ve aşırı milliyetçi protestocuları birbirinden ayrı tutmaya çalışırken başladı.

Perşembe gecesi aşırı sağcı gruplar Filistinlilerin protesto düzenlediği Şam Kapısı'na "Araplara ölüm" diye slogan atarak gitti.

Taraflar birbirine taş ve şişe atarken polis de ses bombası, biber gazı ve tazyikli su kullandı.

Filistin Kızılayı'na göre olaylarda 100 Filistinli ve 20 polis memuru yaralandı. 50'den fazla kişi gözaltına alındı.

Polis, Ramazan'ın başlangıcından bu yana "yaya akışını kesmemek" için Filistinlilerin Şam Kapısı'nda protesto düzenlemesine izin vermiyordu.

Aşırı sağcılar, Filistinlilerin Ortodokslara saldırdığını gösteren bir TikTok videosu nedeniyle Şam Kapısı'na yürüdüğünü iddia etti. Bu hafta Kudüs'te aşırı sağcı grupların Filistinlilere saldırdığı ile ilgili haberler de basında yer almıştı.