Doğu Kazakistan'da helikopter kazası: 8 ölü

T24 - Doğu Kazakistan'da dün akşam kaybolan helikopterin enkazı bulundu. Helikopterdeki 8 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.



Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığının Doğu Kazakistan sorumlusu Eugene Shaturny, dün akşam (11 Mart 2010) kaybolan MI-817 tipi helikopterin enkazının Kamenogorsky bölgesinde Makanchi Urzhar köyüne 1 kilometre mesafede bulunduğunu söyledi.



Helikopterdeki 2 pilot, bir uçuş mühendisi, 2 doktor, 2 kurtarma görevlisi ve 17 yaşındaki bir hastanın kazada hayatını kaybettiği belirtildi.



Helikopterin, salı gününden beri etkili olan kar yağışının yolları kapattığı bölgede hastaları taşımak için kullanıldığı kaydedildi.