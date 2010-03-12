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Dünya

Doğu Kazakistan'da helikopter kazası: 8 ölü

Doğu Kazakistan'da dün akşam kaybolan helikopterin enkazı bulundu. Helikopterdeki 8 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

12 Mart 2010 02:00

T24 - Doğu Kazakistan'da dün akşam kaybolan helikopterin enkazı bulundu. Helikopterdeki 8 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığının Doğu Kazakistan sorumlusu Eugene Shaturny, dün akşam (11 Mart 2010) kaybolan MI-817 tipi helikopterin enkazının Kamenogorsky bölgesinde Makanchi Urzhar köyüne 1 kilometre mesafede bulunduğunu söyledi.

Helikopterdeki 2 pilot, bir uçuş mühendisi, 2 doktor, 2 kurtarma görevlisi ve 17 yaşındaki bir hastanın kazada hayatını kaybettiği belirtildi.

Helikopterin, salı gününden beri etkili olan kar yağışının yolları kapattığı bölgede hastaları taşımak için kullanıldığı kaydedildi.

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