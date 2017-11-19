T24 LogoT24 Logo
Gündem

Doğu Karadeniz’de 'yayla göçü' sona erdi

İnan KALYONCU/TRABZON, (DHA) - DOĞU Karadeniz’de, sonbaharla birlikte hayvanları ile köylere inen yaylacıların geri göçü, tamamlandı

19 Kasım 2017 15:38

İnan KALYONCU/TRABZON, (DHA) - DOĞU Karadeniz’de, sonbaharla birlikte hayvanları ile köylere inen yaylacıların geri göçü, tamamlandı. Bölgedeki \'yayla göçü\', renkli görüntüler oluşturdu.
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, asırlardır gelenek olarak yaşatılan yaylacılık, mayıs ayı ortalarında başlıyor. Hayvanlarıyla yaylalara göç edenler, yılın 4 ya da 5 ayını buralarda geçiriyor. Özellikle hayvanlarını otlatmak amacıyla yaylalara çıkanlar, buralarda kaldıkları süre içerisinde hem kış aylarında tüketecekleri süt ürünlerini elde ediyor hem de hayvanlarının tüketeceği otları biçiyor. Yaylada, ineklerin sütünden tereyağı ve peynir çeşitleri hazırlayanların kimi ürününü satarak, geçimine katkı sağlarken kimi de ailesinin kış mevsimindeki yiyeceğini elde ediyor.
Karadeniz\'in doğal güzelliklerini barındıran Trabzon’un Tonya ilçesindeki yaylalarda sonbaharla birlikte dönüşe geçen yaylacılar, hayvanlarıyla yaklaşık 6 saatlik yolculuk yapıyor. Yol boyunca su başlarında mola vererek, ihtiyaçlarını gideren yaylacılar, uzun süren yolculuğun ardından köylerine ulaşıyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KALYONCUTRABZON DHADOĞU KaradenizdeBölgedekiDoğu Karadeniz BölgesindeHayvanlarıylaYayladaKaradenizTrabzonun TonyaYolFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24