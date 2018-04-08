Doğu Karadeniz'de terörist avı sürüyor

Fatih TURAN/GÜMÜŞHANE, (DHA) - GÜMÜŞHANE’nin Kürtün ilçesi kırsalında terörist unsurlarla güvenlik güçleri arasında sağlanan sıcak temasın ardından, Doğu Karadeniz Bölgesi\'ndeki 3 ilde, terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan geniş çaplı operasyonlar sürüyor. Bölgeye havadan ve karadan sevk edilen çok sayıda polis ve Jandarma Özel Harekat timleri, dağlık ve ormanlık alanda kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek için sarp ve ormanlık alanda zor şartlarda araziyi karış karış tarıyor.

Trabzon, Gümüşhane ve Giresun kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan operasyonlar sürerken, 5 Nisan’da PKK’lı teröristlerle yaşanan sıcak temasın ardından kaçan terösit grubu yakalamak için başlatılan kapsamlı arama-tarama faaliyetleri Gümüşhane’nin Kürtün ilçe kırsalında yoğunlaştırıldı. Jandarma Asayiş Komando timlerinin yanı sıra Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timlerinin de katıldığı operasyonlarda zırhlı askeri araçlar karadan, askeri helikopter ve insansız hava araçları (İHA) da havadan eşlik ediyor.

ASKERİ HELİKOPTERLE BİRLİK TAKVİYESİ

Genişletilen operasyonlar kapsamında, bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ve Jandarma Özel Harekat timleri, dağlık ve ormanlık alanda kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek için sarp ve ormanlık alanda zor şartlarda araziyi karış karış tarıyor. Güvenlik güçleri, ayrıca 3 ildeki kırsal alanlarda bulunan yayla evleri başta olmak üzere, ormanlık alanlar ve dere yataklarını da didik didik arıyor. Çatışma bölgesine bugün de askeri helikopterle takviye birlikler sevk edildi. Bölgede yoğunlaştırılan operasyonlarda teröristlerin kaçış güzergâhları havadan ve karadan takibe alındı.

SAYILARI AZALDI

Operasyonlarda son 5 ayda örgüte ait çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirilirken, bölgede sıkışan teröristlerin yaşadığı panik de telsiz konuşmalarına yansımıştı. Gıda ihtiyaçlarının ele geçirilmesiyle bölgede hareket kabiliyeti kısılan az sayıdaki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor.

‘HİÇ ENDİŞE EDİLMESİN’

Öte yandan operasyonlara ilişkin konuşan Gümüşhane Valisi Okay Memiş de, bölgelerindeki teröristlerin sayısının az olduğunu belirterek, yürüttükleri mücadeleleriyle “Asla bu dağları onlara bırakamayız, bırakmayacağız da\" dedi. Bölgede yaşanan sıcak temasta yaralanan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu da ifade eden Vali Memiş, “Vatandaşlarımız hiç endişe etmesin, müsterih olsunlar. Sayıları çok az olan bu terörist unsurları en kısa sürede bertaraf etmek azminde ve kararlılığındayız” diye konuştu.



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