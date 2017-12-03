Doğu Karadeniz'de kış güzelliği

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA)- TRABZON\'da yağan karla birlikte yayla ve köyler beyaz örtüyle kaplandı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Doğu Karadeniz Bölgesi\'nde oturanlar yağan ilk karın ardından beyaza bürünen yaylalardan köylerine döndü. Trabzon\'un Tonya ilçesi Bayra mezrasında yaşayanlar son güne kadar yaylada kalarak hayvanlarını otlattı. Kar yağışının etkili olmaya başlaması ile birlikte de süsledikleri inekleri ile birlikte köylerine indi. Beyaz örtüye kaplanan dönüş yolunda yaylacıların göçü, renkli görüntüler oluşturdu.



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