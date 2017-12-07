Doğu Karadeniz'de kar etkisini gösterdi

TRABZON, (DHA) - DOĞU Karedeniz Bölgesi\'nde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Bölgede yüksek kesimlerde kar kalınlığının 1 metreye ulaşırken, kapanan birçok köy yollarlının ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Kar nedeniyle Trabzon\'un Çaykara ilçesinde eğitim öğretime ara verilirken Rize- Erzurum karayolu Ovit Dağı geçidinde de ulaşımda aksamalar yaşandı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına inmesinin ardından Doğu Karadeniz’de hava kendisini kara bıraktı. Bölgede yaşanan kar yağışı, yaşamı da etkiledi. Trabzon\'un Çaykara ilçesinde kar yağışı nedeniyle köy yollarının kapanmasıyla bugün ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi. Kentte etkisini gösteren yağış nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için iş makineleriyle çalışma başlattı. Giresun\'un Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar ilçelerinde de kar etkisini gösterdi. Yüksek rakımlı ilçelerde kapanan köy ve mahalle yolunun bulunmadığı belirtildi.

ULAŞIMDA AKSAMA

Etkili olan soğuk havanın ardından Rize’nin yüksek kesimleri de kara büründü. Etkili olan yağışlarla birlikte bazı köy yolları kapandı. Kapanan yolları açmak için bölgede çalışma başlatıldı. Rize\'nin Çamlıhemşin ve İkizdere ilçelerinde kar karınlığı yüksek kesimlerde yer yer 30 santimetreyi buldu. Rize- Erzurum karayolu Ovit Dağı Geçidi de ulaşıma kapanırken, ulaşım Ovit Tüneli\'nden tek şeritten kontrollü olarak verildi. Ovit Dağı güzergâhında ise kar dolayısıyla ulaşımda aksamlara yaşanıyor.

Bu arada bölgede yüksek kesimlerdeki ilçelere bağlı köy yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapandığı ve kapalı mahalle yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



FOTOĞRAFLI