Doğu Karadeniz’de kar esareti (2)

YAYLADA MAHSUR KALAN 7 KİŞİ, KURTARILDI

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Gümüşhane sınırları içinde bulunan Gümüşki Yaylası’nda, kar nedeniyle mahsur kalan 7 kişiyle 600 küçükbaşı kurtardı. Gümüşki Yaylası’nda hayvancılık yapan 3 kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçen belediye ekipleri, kar nedeniyle kapanan yolu ulaşıma açarak, kısa sürede yaylaya ulaştı. Mahsur kaldıkları yerden kurtarılan 7 kişiyle 600 küçükbaşın Trabzon’un Yomra ilçesine dönmesi sağlandı.

\'KARLA MÜCADELE SÜRÜYOR\'

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, kar yağışının yoğun olduğu günlerde yöre halkının yayla ve mezralara çıkmaması gerektiğini belirtti. Karla mücadele çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gümrükçüoğlu, “Bugün itibariyle il genelinde yolu ulaşıma kapalı olan sadece birkaç mahallemiz vardır. Bu mahallelerimizin yolları da kısa sürede ulaşıma açılacaktır. İlçe belediyelerimiz ile birlikte gece-gündüz vatandaşımızın emrindeyiz. Hemşehrilerimden kış boyunca yayla ve mezralara çıkmamalarını, buralarda olanlar varsa hemen geri dönmelerini, mahsur kalma hadiselerinin ivedilikle ilgili kurumlarımıza bildirilmesini özellikle istirham ediyorum” diye konuştu.



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