Doğu Karadeniz'de Atatürk'ü anma törenleri

TRABZON, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti\'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün 79\'uncu ölüm yılı nedeniyle Doğu Karadeniz Bölgesi\'nde anma törenleri düzenlendi.

Trabzon\'da, valilik önünde düzenlenen anma törenine Vali Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende saygı duruşuna bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Trabzon\'da Atatürk Anıtı önünde ise CHP Trabzon il örgütü tarafından anma programı düzenlendi. CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen ile partililerin katıldığı törende saygı duruşuna bulunuldu, İstiklal Marşı ve Andımız okundu.

ÇÖP TOPLAMAYI BIRAKTI

Trabzon sokaklarında saat 09.05\'te siren sesiyle birlikte cadde ve sokaklarda hayat durdu. Ambalaj atığı toplayan bir kadın da siren sesi duyulduğunda saygı duruşuna geçti. Sirenin çalınmasıyla araçlardan inen sürücülerde saygı duruşunda bulundu.

VALİLİKTEN SİREN SESİ UYARISI: PANİĞE KAPILMAYIN

Bu arada Trabzon Valiliği, 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk\'ü anma etkinlikleri kapsamında kentte basın kuruluşlarına bilgi notu göndererek, vatandaşların saat 09.05\'te çalacak siren sesinden etkilenmemeleri ve paniğe kapılmamaları uyarısında bulundu. Trabzon Valiliği İl Basın Halka İlişkiler Müdürlüğü\'nden yapılan duyuruda, \"Ulu önder Atatürk\'ün ölümünün 79. yıl dönümü olması münasebetiyle, her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım 2017 Cuma günü saat 09.05\'te ilimizde kurulu bulunan bütün sivil savunma ve diğer kuruluşların sirenleri, 2 dakika süre ile sarı ikaz (düz siren) şeklinde çaldırılacaktır. Söz konusu sirenlerin çaldırılmasında halkımızın etkilenmemesi, paniğe kapılmaması, normal yaşamlarını devam etmeleri ilanen duyurulur\" denildi.

ARTVİN: 93 YAŞINDA ATATEPE’YE ÇIKTI, SAYGI DURUŞUNDA BULUNDU

Artvin\'de, 22 metre yüksekliği ile Türkiye\'nin en büyük Atatürk heykelinin yer aldığı Atatepe\'ye üzerinde Ulu Önder\'in posteri yer alan Türk bayrağı ile tek başına gelen 93 yaşındaki Erzade Yalçıntaş saygı duruşunda bulundu. Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet borçlu olduğunu belirten Yalçıntaş, \"Bize bu vatanı kazandırdı. Kölelikten bizi kurtararak kadınlara haklarını teslim etti. Onunla gurur duruyoruz\" dedi.

GİRESUN

Giresun\'da Atatürk anıtı alanında erken saatlerde toplanan halk, saat 09.05\'te saygı duruşunda bulundu. Bazı kişiler, ellerinde Atatürk posterleri ile anma törenine geldi.

RİZE

Rize\'de valilik tören alanında Ulu Önder Atatürk\'ü anma programı düzenlendi. Vali Erdoğan Bektaş, Belediye Başkanı Reşat Kasap ile halkın katıldığı törende saat 09.05\'te çalan sirenle birlikte saygı duruşunda bulunuldu. Tören, İstiklal Marşı\'nın okunması ile sona erdi.

BİN ÖĞRENCİ \'ATATÜRK ÇOCUKLARI\' MARŞINI SESLENDİRDİ

Rize\'de Çaykur Orta Okulu öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ün 79\'uncu ölüm yılı nedeniyle özel bir anma etkinliği hazırladı. Okul bahçesinde toplanan yaklaşık bin öğrenci ile öğretmenleri, hep bir ağızdan \'Atatürk Çocukları\' adlı marşı seslendirdi. Çevrede toplanan veliler de çocukların coşkuyla söylediği marşı ilgiyle izledi.



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