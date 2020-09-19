T24 LogoT24 Logo
Gündem

Doğu Karadeniz’de şiddetli yağış etkili oluyor

19 Eylül 2020 15:05

Rize ve Artvin’de sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle derelerde su seviyesi yükseldi. Yamaçtan gelen sular ve heyelan Borçka-Güreşen Karayolu'nun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Yolun açılması için çalışma başlatıldı.

ETİKETLER

doğu karadenizşiddet yağışartvinrizeheyelan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24