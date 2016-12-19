T24 LogoT24 Logo
Dünya

Doğu Halep'ten tahliye edilenlerin sayısı 20 bine ulaştı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Halep'ten tahliyelerle ilgili açıklamalarda bulundu

19 Aralık 2016 19:58

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Ordusu'nun kontrolüne geçen Doğu Halep'ten muhalif kontrolündeki bölgeye tahliye edilenlerin sayısının son tahliyelerle birlikte yaklaşık 20 bin kişiye ulaştığını bildirdi.

Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Son tahliyelerle birlikte Doğu Halep'ten muhalif kontrolündeki bölgeye tahliye edilenlerin sayısı yaklaşık 20 bine ulaştı." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, ayrıca, bu konudaki çabalarının sürdüğünü kaydetti.

"Bana Türkiye'ye getirilecek"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Halep'te yaşananları dünyaya sosyal medya üzerinden duyuran 7 yaşındaki Bana'nın ailesiyle birlikte Türkiye'ye getirileceğini söyledi.​

ETİKETLER

dışişlerimevlüt çavuşoğluhaleptahliye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24