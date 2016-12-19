Doğu Halep'ten tahliye edilenlerin sayısı 20 bine ulaştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Ordusu'nun kontrolüne geçen Doğu Halep'ten muhalif kontrolündeki bölgeye tahliye edilenlerin sayısının son tahliyelerle birlikte yaklaşık 20 bin kişiye ulaştığını bildirdi.
Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Son tahliyelerle birlikte Doğu Halep'ten muhalif kontrolündeki bölgeye tahliye edilenlerin sayısı yaklaşık 20 bine ulaştı." ifadesini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu, ayrıca, bu konudaki çabalarının sürdüğünü kaydetti.
"Bana Türkiye'ye getirilecek"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Halep'te yaşananları dünyaya sosyal medya üzerinden duyuran 7 yaşındaki Bana'nın ailesiyle birlikte Türkiye'ye getirileceğini söyledi.