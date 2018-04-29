Doğu Guta'ya yardım çatışmalar nedeniyle ertelendi

Suriye hükümet güçleri muhaliflerin elinde bulunan başkent Şam'ın yakınlarındaki Doğu Guta bölgesine yönelik taarruzunu sürdürürken, bölgeden yüzlerce insanın kaçtığı haberleri geliyor.

Bir Birleşmiş Milletler (BM) yetkilisi de Reuters'a yaptığı açıklamada, kuşatma altındaki Doğu Guta bölgesine Pazar günü ulaştırılması planlanan yardımların çatışmalar nedeniyle gönderilemeyeceğini açıkladı.

BM'nin Suriye'deki İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis yayımladığı yazılı açıklamada, "Çok ihtiyaç duyulan ateşkes yerine, daha fazla çatışma, daha fazla ölüm ve daha fazla açlık ile hastanelerin bombalandığı haberlerinin devam ettiğini görüyoruz. Sivillerin topluca cezalandırılması kabul edilemez" dedi.

Panos Moumtzis, 18 Şubat'tan beri havadan ve karadan yapılan saldırılarda 600 kişinin öldüğünü ve 2 bin kişinin yaralandığını kaydetti, muhaliflerin elindeki bölgeden Şam'a atılan havan mermileri nedeniyle onlarca sivilin hayatını kaybedip, yaralandığını da sözlerine ekledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçen hafta 30 günlük ateşkes çağrısı yapmasına rağmen, şimdiye kadar ateşkesin uygulanması başarısızlığa uğradı.

Reuters, hükümet güçlerinin Doğu Guta'yı ikiye ayırmak için bölgeye doğu kısımlarından saldırı düzenlediğini, bunun Şam'ın bilinen savaş taktiklerinden biri olduğunu yazdı.

Suriye devlet televizyonu, Doğu Guta'da hükümet yanlısı güçler tarafından ele geçirildiği belirtilen alanlardan canlı görüntü yayınladı.

Devlet televizyonu muhabiri, Suriye ordu birliklerinin Doğu Guta'daki Nashabia kentini ve Otaya, Hazrama, Hoş el Salhia, Hoş el Fadlia ve Tel Ferzat köylerinin ele geçirildiğini söyledi.

Muhaliflere yakınlığıyla bilinen Orient TV, Esad yanlısı güçlerin ilerleyişi nedeniyle büyük çapta göçün baş gösterdiğini duyurdu.

Muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), 300-400 ailenin evlerinden ayrıldığını tahmin ediyor. Gözlemevi, Suriye hükümetinin bombalı saldırılarının Mesraba kasabasında yoğunlaştığını duyurdu.

Rusya ateşkesin başarısızlığa uğraması nedeniyle insani yardımın ulaştırılabilmesi ve yaralıların tahliye edilebilmesi için her gün, günde 5 saat ateşkes yapılması çağrısında bulundu.

Ancak şimdiye kadar herhangi bir yardım ulaştırılamadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Rusya'nın bu planını "şaka" olarak yorumladı.

Interfax haber ajansı, Rus ordusunun açıklamasına göre, Doğu Guta'daki silahlı muhaliflerin, sivillerin ateşkes sırasında bölgeden ayrılmalarını engellemek için kendi kontrollerindeki bölgede sokağa çıkma yasağı ilan ettiklerini duyurdu.

Muhalifler ise sivillerin bölgeden ayrılmalarını engelledikleri iddialarını defalarca reddetti.

Bir Birleşmiş Milletler (BM) yetkilisi de Reuters'a, kuşatma altındaki Doğu Guta bölgesine Pazar günü ulaştırılması planlanan yardımların izin alınamaması nedeniyle götürülemeyeceğini açıkladı.

Geçen hafta Rusya'nın girişimiyle ilan edilen "insani aralarda" bölgeye ulaşan ilk yardım konvoyu olacaktı.

Batılı diplomatlar konvoya güvenli geçiş sağlanabilmesi için Suriye hükümetinin gereken son adımları atmadığını söylediler.

BM'ye göre bölgede 400 bin kişi gıda, ilaç ve diğer yardımlara ihtiyaç duyuyor.

Bu yıl sadece Şubat ortasında 7 bin 200 kişiye yetecek kadar insani yardımın ulaştırılabildiği belirtiliyor.