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Dünya

Doğu Guta'dan 45 bin sivil tahliye edildi

Suriye ordusu tarafından abluka altında tutulan Doğu Guta'dan şimdiye kadar 45 bin sivil tahliye edildi

01 Nisan 2018 18:17

Suriye ordusu tarafından abluka altında tutulan Doğu Guta'dan şimdiye kadar 45 bin sivil tahliye edildi. 

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Rusya'nın garantörlüğünde yürütülen görüşmeler sonucu varılan anlaşmaya göre, Doğu Guta'nın Arbin, Zemelka ve Ayn Terma yerleşimlerini kapsayan tahliyeler sürüyor.

Aralarında bin 72 çocuk, 644 kadın toplam 2 bin 875 kişiyi taşıyan 12'inci tahliye konvoyu bölgeden ayırıldı. Konvoydaki siviller, ülkenin orta kesimindeki Hama'ya vardıktan sonra, muhalif ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib ve batı Halep kırsalına sabah saatlerinde ulaştı.

Geçici barınma merkezlerinde kontenjanların dolması nedeniyle gelen sivillerin, okul ve camilere de yerleştirildikleri bildirildi.

Doğu Guta'dan dün hareket eden konvoyda daha önce yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan hastaların olduğu kaydedildi.

Tahliyeler devam ederken,  Suriye ordusu tarafından Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki abluka sürüyor.

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